José Sacristán se retira del cine a los 88 años por los madrugones "que se pegaba"

Felizmente como actor en activo a sus ochenta y ocho años, José Sacristán ya no hará más películas en adelante, harto de los madrugones "que se pegaba" para intervenir en ellas. Si bien se ha retirado de la pantalla, salvo que le ofrecieran algún papel que no podría rechazar, su mundo artístico ahora es solo el teatro.

En primavera estrenará El hijo de la cómica, espectáculo inspirado en la vida del que fue su gran y admirado amigo, Fernando Fernán-Gómez. Aún recuerdo cuando en un estreno me vi al lado de ambos, gozando unos minutos de su amena conversación.

Respecto a El hijo de la cómica, está poniendo el libreto a punto, que él mismo ha escrito, y protagonizará y dirigirá, cual Juan Palomo ("yo me lo guiso, yo me lo como").

Lleva ahora una vida menos ajetreada. Al fin y al cabo, es lo que le dicta su provecta edad. Él mismo ha revelado cómo es, en síntesis, su día a día. Se acuesta a las cuatro de la mañana, desayuna un yogur con agua. Y viene asegurando que el secreto de su longevidad se debe al consumo de los ajos de su pueblo, Chinchón.

La vida laboral de José Sacristán la inició a los catorce años como tornero mecánico. Haciendo la mili en Melilla se aficionó al teatro. Y de actor aficionado pasaría ya en Madrid, estrenada la veintena, a hacer papelitos en los teatros oficiales, entre ellos el María Guerrero. El cine lo convertiría en uno de los actores cómicos más sobresalientes.