El cruce de acusaciones entre Alba Carrillo y Omar Montes que amenaza con llegar a los tribunales

Lo que comenzó como una crítica televisiva por parte de Alba Carrillo a Omar Montes ha terminado escalando a un conflicto mediático a raíz de las recientes declaraciones del artista sobre la pensión de manutención de su hijo.

El detonante fue la decisión judicial emitida el pasado jueves 24 de septiembre por el Juzgado de Familia de Alcobendas, que fijó en 2.000 euros mensuales la pensión de manutención que Omar Montes debe transferir a su expareja, Nuria Hidalgo, para la crianza de su hijo Omar Jr., el hijo que ambos tienen en común. Omar ofrecía subir la ayuda de 650 euros a 1.250 mientras que Hidalgo solicitaba 6.000. Finalmente, el juez zanjó la cantidad a ingresar en 2.000. A raíz de la sentencia, el cantante expresó públicamente su disconformidad con la gestión del dinero, argumentando que preferiría ingresar esa cuantía directamente en una cuenta de ahorro para cuando el menor alcance la mayoría de edad: "Preferiría ingresarle 3.000 euros a él en una cuenta para que acceda a los 18 años, pero a la madre le interesa más que le dé los 2.000 a ella".

Desde el plató de televisión donde colabora, Alba Carrillo no dudó en arremeter contra Omar, cuestionando duramente la lógica de aplazar la manutención hasta que el menor sea adulto y defendió la necesidad de cubrir los costes diarios del niño, donde no dudó en llamarlo "cabezabuque". Carrillo, muy indignada contó que "no es para ella, es para tu hijo. Para su casa, para el agua de su ducha, para la comida de su cena y de su desayuno... Antes de que tu hijo llegue a los 18 años, tendrá que vivir. ¿O se encarga la madre y luego a los 18 años le damos tus cochinos 3.000 euros al mes? Qué distorsión..."

Carrillo llegó a calificar la actitud del artista de "patética y obscena", vaticinando que el siguiente paso del cantante sería solicitar la custodia compartida únicamente para eximirse del pago mensual.

Unas declaraciones que se viralizaron y cuya réplica por parte de Omar Montes no se hizo esperar, respondiendo a través de un directo en redes sociales, donde el cantante amenazó a la presentadora: "Tú sabes quién eres y sabes a lo que te has dedicado toda la vida. Y jamás me has visto hablando. Sabes de qué nos conocemos y por qué... y nunca he hablado de ti. Al revés, siempre te he respetado. Pero si vas a llamarme cabezabuque y me vas a criticar, que sepas que yo me acuerdo muy bien de ti..."

Omar Montes advierte a Alba Carrillo con contar cosas que sabe de ella, si sigue machacándolo en Televisión. pic.twitter.com/e5ETPeyT0u — Radarenmarcha (@Radarenmarcha) September 26, 2026

Omar Montes no dudó en contar cómo se conocieron ambos. "Yo trabajaba de seguridad en la discoteca Richard", comentó antes de presentar a Julio Flores, dueño del local, que se encontraba junto a él en ese momento, y que confirmó que Carrillo frecuentaba la discoteca: "Era amiga íntima de una íntima amiga mía". Y Omar le preguntó a ver "cómo se ponía cada vez que había famosos". Julio asintió y repitió el mensaje de Omar: "Ella sabe perfectamente quién era antes...".

"Sé a quién has intentado arrimarte, lo que has intentado sacar... yo sé todo, lo que no soy es gilipollas", advirtiéndole que "no voy a hablar más de la cuenta, pero tú sabes las cosas...", mientras se llevaba el dedo índice al ojo y decía estas palabras con una sonrisa.

Ante el cariz que tomaban las declaraciones de Montes, Alba Carrillo ha emitido un comunicado oficial para atajar los rumores donde "rechaza" las afirmaciones de Omar Montes y asegura que tomará medidas legales en caso "de persistir estas insinuaciones", que "son radicalmente falsas y no responden a hecho real alguno".