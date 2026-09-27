La gran mentira que Tony Leblanc mantuvo hasta su muerte

En las biografías de Tony Leblanc figura que nació en el Museo del Prado. ¡Ahí es nada! Él mismo así lo aseguraba siempre en las entrevistas o en artículos autobiográficos. Justificaba esa circunstancia en el hecho de que su padre era uno de los porteros del edificio, donde tenía asignada una vivienda. Todo falso. Ignacio Fernández, que así constaba en su carné de identidad, vino al mundo en el domicilio familiar, cuando los niños no nacían en general en los sanatorios, sino en casa. Pero eso de venir al mundo entre las grandes obras pictóricas del Museo del Prado otorgaba a ese niño, Ignacio, un plus nada común.

Esa mentira de Tony Leblanc la mantuvo siempre en todas sus confesiones periodísticas. Tuve buena amistad con Nati Mistral, la extraordinaria actriz-cantante, que fue durante una temporada novia del galán cómico. Y ella me confesó cuánto mentía Tony.

En el programa de televisión Y Ahora Sonsoles se ha reivindicado la figura artística de Tony Leblanc, que fue efectivamente un gran actor, el mejor de los galanes cómicos de su tiempo. Pero ha sido allí donde se han deslizado algunos errores o mentiras como la del lugar de su nacimiento. Quede aquí aclarado el asunto.

Lo que debe quedar claro es que Tony Leblanc fue un actor excelente: lo mismo provocaba la sonrisa, o la risa en los espectadores, que combinaba en escenas del cine con la ternura. Podía salir airoso en los melodramas.

Tony Leblanc, el más popular de los ascensoristas del Museo del Prado

Sus películas dieron mucho dinero a los productores, de ahí que él mismo se jugara los cuartos en algunas de ellas. Salía airoso de esos compromisos, salvo por lo menos en una ocasión que perdió hasta la camisa. Fue en Una Isla con Tomate, que protagonizó y produjo, con pésimo resultado económico.

En cambio, en sus espectáculos de variedades arrevistados, sus taquillas solían proporcionarle pingües resultados.