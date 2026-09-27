Las mejores frases de la entrevista de Belén Esteban: "El odio que me tiene lo paga con su hija"

Belén Esteban ha reaparecido visiblemente emocionada tras su esperado regreso a los platós, tres años y tres meses después del final de Sálvame. Después de un scoop donde repasó los episodios más trascendentales de su trayectoria pública y privada, Esteban ha confesado atravesar una auténtica "resaca emocional". Su regreso a la pequeña pantalla se ha traducido en un respaldo notable por parte de la audiencia, un hecho que Belén ha agradecido. "Me he sorprendido, pero me he emocionado mucho".

Uno de los puntos de sus declaraciones ha sido la defensa a ultranza de la privacidad de su hija, Andrea, así como las inevitables comparaciones con Juls Janeiro. Belén ha sido tajante al asegurar que su primogénita también recibe constantes y jugosas ofertas para sentarse en un plató, pero que, por decisión propia, las rechaza sistemáticamente. "Mi hija no es una nepo baby", ha sentenciado con firmeza.

Sin embargo, el tono conciliador ha desaparecido al referirse a Jesulín de Ubrique y a su esposa, María José Campanario. Esteban ha lamentado profundamente "la ausencia de un padre y de una familia" en la vida de la joven, un vacío que sigue generando reproches públicos. Lejos de apaciguar los ánimos, ha instado al torero a dar un paso al frente y explicar su versión de los hechos ante la opinión pública, preguntándose en voz alta los motivos que llevan al diestro a mantener un silencio sepulcral respecto a este prolongado distanciamiento. "El odio que me tiene lo paga con ella", ha reflexionado Belén, calificando la situación de profundamente injusta para Andrea.

Finalmente, ha dejado claro que no teme ninguna represalia en los tribunales por sus afirmaciones, desafiando cualquier posible estrategia legal en su contra.

Las frases más destacadas de la entrevista de Belén Esteban

El comienzo del scoop fue una declaración de intenciones: "Lo hago por ella. ¿Por dinero? También".

"Me ha autorizado mi hija. Me ha dicho: "Cuenta todo ya mamá", anunciaba una emocionada Belén. "Está harta de escuchar que no ha habido ausencias y que se han preocupado por ella. Está harta de las mentiras que se están diciendo ahora", apuntaba, "en el momento en el que mi hija me autoriza, yo puedo hablar de ella. Otras personas no. No nos olvidemos que es anónima".

Andrea Janeiro se puso en contacto con sus abogados para redactar un comunicado de dos páginas en el que le da la potestad absoluta a Belén Esteban para hablar de ella y todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. "Se han producido reiteradas manifestaciones públicas en las que se la ha mencionado y se han difundido afirmaciones sobre su persona y a sus relaciones familiares. Ante esta situación, doña Andrea Janeiro ha autorizado expresamente a su madre, teniendo su apoyo absoluto, para explicar públicamente aquellos hechos estrictamente necesarios para defender la verdad".

"¿Que yo he sido una sombra de Jesulín? No, la sombra ha sido él con su hija. Jesús con mi hija no ha sido bueno. ¿Por qué a mi hija no se le ha pagado la mitad de los estudios? ¿Por qué nunca han ido a verla a Londres o Estados Unidos? La graduación de mi hija fue uno de los días más felices de mi vida, con matrículas de honor; no sé cómo ha salido tan lista. ¿Por qué no ayuda a mi hija a comprarse una casa? Entiendo que mi niña tiene una edad y que no le dé dinero, ¿pero a una la ayudas a comprarse un piso de 600.000 € y te niegas con la otra a todo? Si ayudas a una, tienes que ayudar a la otra".

Con los ojos repletos de lágrimas, Belén le mandó un mensaje al padre de su hija: "Jesús, tiene 27 años, me encantaría que la conocieras, que vieras donde vive, la gran mujer que es… me encantaría que algún día tú y ella hablarais. Ese día ibas a llorar, pero de felicidad. Todavía no lo tienes todo perdido porque ella te quiere, aunque yo no me lo explico… Recupera a tu hija".

"Tener un padre ausente es muy duro. Paga el odio que tiene conmigo con la niña. Cuando mi hija vivía en mi casa mandaba al chófer a por ella. No ha ido a reuniones del colegio, no fue a su graduación, ¿por qué no ha ido a Estados Unidos? El verdadero padre que ha tenido es Miguel Marcos, mi marido".

"Lleva dos años sin felicitar a mi hija. No sabe nada de su hija... Pero yo sé que cuando los años pasen, se va acordar de ella y a lo mejor es tarde, aunque tiene un corazón muy grande".

"Me contó que unas navidades a Julia le pusieron un vestido precioso y a mi hija un chándal. Cuando su tía Mamen lo vio, cogió una tela y le hizo un vestido. Estoy harta. Que una hija venga y te cuente esas cosas es muy duro..."

"En los recuerdos bonitos que tiene de Ambiciones no está su padre. Hay cosas que no se pueden contar. Mi hija quiere muchísimo a su tía Mamen y a su abuela. Yo sé que no van a hablar por miedo, pero me gustaría que dieran la cara por ella, se lo merece. La historia que falta es la historia de mi hija. Ojalá hablara…".

"Yo tuve un problema de adicción durante muchos años. Mi hija era pequeña, yo estaba rodeada de mi familia, pero él no se molestó en llamar y decir que se llevaba a la niña. No llamó ni un día para ver si mi hija necesitaba algo... Carmen Bazán sí llamó a mi madre preguntando por mí". Con el paso del tiempo Belén se armó de valor para hablar cara a cara con su hija del infierno que pasó, una conversación que no olvidará nunca. "Hablé con mi hija y se lo conté. Y me dijo: '¿Me vas a hablar de la droga? Cuando estabas enferma nunca me dejaste sola'. Me acuerdo mucho de esa conversación. Mi hija me ayudó a salir de ahí. Y salí".

"Nuestra hija no fue de un polvo de una noche. Me quedé embarazada en la finca de las fresas, en Arcos de la Frontera. Cuando nació, Jesús me dijo que mis padres se tenían que ir para que entraran los suyos. Les dije que no. Cuando di a luz supe que no... La relación no iba a seguir adelante".

La gran traición de Jesulín. "Se estaba tirando a la que decoró el bautizo de mi hija... Cuando yo me entero de todo y me separo. Me fui con mi hija de 8 meses y sin dinero".

Belén no quiere entrar en enfrentamientos con Julia Janeiro. "Es muy dicharachera, es muy graciosa… La Kim Kardashian de Ubrique. Además, la tía morenaza, está guapa". "Ella ha vivido una historia y mi hija ha vivido otra muy distinta. Si no me quieres nombrar, no me nombres. Yo no voy a ir en contra de ella"

"El hombre invisible, el día 19 de marzo, me manda un burofax para comunicarme que le quitaba la manutención de alimentos a la niña, lo cual yo entiendo. La podía haber llamado, pero, como nunca la llama... Mi hija le dijo que ya tenía 27 años y que le parecía muy bien que le quitara el dinero, que no tenía ningún problema. Entonces tuvo una conversación muy seria con su padre".

Sobre María José Campanario: "no quiero otra guerra con María José pero ella no ha ayudado. Es verdad que yo he hablado mucho, pero ellos tampoco han estado mudos. Yo he contado mi vida. Animo a María José a que acabe conmigo. Lerda, princesita barata… Yo soy la madre de su hija mayor. Que no se le olvide a esa señora que hay una hija mayor".

Será el próximo viernes cuando Belén Esteban se siente en el plató de ¡De Viernes! para responder a todas las cuestiones.