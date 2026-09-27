Lolita y sus 18 años: se operó la nariz y se enamoró de un "donnadie"

Fue al cumplir su mayoría de edad cuando Lolita "se soltó el pelo" y, aun respetando lo que le decía sobre todo su madre más que su padre, comenzó a experimentar su independencia.

Así, se operó de la nariz, no sabemos si con el consentimiento o no de sus progenitores (suponemos que sí). Estéticamente lo necesitaba y además no respiraba muy bien; tenía desviación del tabique nasal que le provocaba una respiración molesta. Y así, de paso, ganó en apariencia física.

Quien le realizó la intervención quirúrgica fue un acreditado doctor cirujano, Antolí Candela. Sus mejores amigas, Cari Lapique y Charo Vega estuvieron a su lado, tranquilizándola.

Estrenados sus dieciocho años, Lolita también quiso probar novio, el primer amor de su vida, tras tontear con chicos de su colegio. Y el primero en quien se fijó fue un divertido "donnadie" llamado Antonio Arribas, tipo divertido, que oficiaba de relaciones públicas de discoteca, pero sin haber "dado palo al agua" nunca.

Los padres de Lolita le decían que se buscara otro acompañante, que ese Arribas no era muy de fiar. Pero ella hacía caso omiso. Hasta que no apareció en el horizonte un joven argentino, Lolita tonteó con Arribas y luego también con Paquirri.