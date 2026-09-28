Ana María Aldón responde a la hermana de Ortega Cano: "Tengo la conciencia tranquila"

A pesar de que ha transcurrido casi un lustro desde la separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón, las tensiones con la familia del diestro parecen estar muy lejos de apaciguarse. El clan del torero sigue teniendo muy presente el sufrimiento que, a su juicio, padeció por las duras declaraciones que la diseñadora realizó en diferentes platós tras la ruptura sentimental. Esta herida abierta explica la inesperada reacción de Mari Carmen Ortega Cano hace unos días ante los micrófonos de la prensa.

Cuestionada sobre qué le parecía que su antigua cuñada hubiese retomado su puesto de colaboradora en el programa Fiesta, tras varios meses apartada y de regreso al foco mediático por problemas personales, la hermana del diestro fue tajante. "Yo no sé si dormirá tranquila por las noches. En su día hizo mucho daño, ahora está tranquila", sentenció con dureza ante los periodistas de Europa Press.

Este ataque directo no ha quedado sin respuesta. La aludida ha aprovechado su intervención dominical en Fiesta para lanzar duros reproches. "Ante la preocupación de si duermo o no duermo, más allá de la menopausia, quiero dejarte tranquila y decirte que sí, que más o menos duermo bien", comentó con cierta ironía. Acto seguido, criticó la falta de memoria de su detractora y recordó que permaneció junto a su entonces marido durante momentos muy críticos, cuando "todo el mundo se iba de vacaciones".

En un tono más serio, Aldón reconoció no ser perfecta y admitió la posibilidad de haber causado dolor, pero exigió que no se olvide la defensa de su familia frente a los ataques recibidos. "¿He podido hacer daño? Probablemente. ¿Pero y el que me han hecho a mí...? Nos olvidamos del que le han hecho a mí y a mi familia", expresó visiblemente molesta por la doble vara de medir que, en su opinión, emplea el entorno de su expareja.

Pese a estas rencillas, quiso dejar claro que mantiene una excelente relación actual con el padre de su hijo. "Tenemos un niño en común de trece años que es una maravilla, le estaré eternamente agradecida por ese hijo que él me dio y que yo le traje al mundo. Y nada más que por eso merece la pena seguir llevándolo como lo estamos llevando", aseguró, desvinculando al torero de los ataques de su hermana.

A su salida de Mediaset, Aldón atendió a los medios para insistir en que tiene la conciencia muy tranquila. Con sentido del humor, comentó que espera que San Pedro le abra las puertas del cielo por haber hecho "más bien que mal", y bromeó con que, si termina en el infierno, "seguramente allí hay más fiestas y más juergas".

Para concluir, aclaró que logró sanar las heridas del pasado y que no guarda rencor. Subrayó que el dolor durante el matrimonio fue compartido por ambas partes y descartó de plano la idea de escribir sus memorias, al menos por el momento, para no meterse "en ningún charco de ese estilo".