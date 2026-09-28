Jesulín de Ubrique prepara su contraataque tras la polémica entrevista de Belén Esteban

Tras el polémico regreso de Belén Esteban a los platós de Telecinco con su entrevista en el programa ¡De Viernes!, Jesulín de Ubrique habría tomado la decisión de reaccionar con firmeza. Tras conocer en detalle los pronunciamientos y secretos revelados por la excolaboradora de Sálvame, el exdiestro se encuentra valorando emprender acciones legales contra la madre de su primogénita. Durante su intervención, la de San Blas sacó a la luz nuevas y viejas confidencias sobre su relación sentimental con el torero y detalló episodios inéditos sobre el trato y las vivencias que afrontó Andrea Janeiro, la hija de ambos, en la finca Ambiciones.

En esta reaparición televisiva, la tertuliana hizo duras confesiones que durante años se había abstenido de manifestar por expresa consideración hacia su hija. No obstante, el escenario cambió tras un comunicado emitido por los representantes legales de la joven, mediante el cual otorgó permiso explícito a su madre para relatar lo que considerase pertinente con el fin de salvaguardar la imagen pública de ambas. Pese a que tradicionalmente las intervenciones de la colaboradora dejaban entrever aspectos de la dinámica familiar de los Janeiro, siempre había mantenido que guardaba el resto del relato en el ámbito privado por deferencia a la joven.

La reacción del entorno del torero no se ha hecho esperar. Tal y como desveló el periodista Aurelio Manzano en el programa Fiesta, el círculo íntimo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario confirma la firme intención del torero de recurrir a la vía judicial. Según se trasladó en el espacio de Telecinco: "He hablado con una persona cercana a Jesulín de Ubrique y no solo va a hablar, sino que ha tomado la decisión de demandar a Belén Esteban por algunas de las cosas que dijo en el programa ¡De Viernes!".

Por su parte, la propia Belén Esteban reaccionó con contundencia al ser consultada sobre la posibilidad de que los abogados del matador de toros hubieran analizado exhaustivamente sus declaraciones durante la emisión, espetando abiertamente: "¿Se creen que me van a acojonar con los abogados? Él sabe que lo que cuento es verdad". La trascendencia de sus palabras radica en que, más allá de repasar su periplo personal, volvió a situar directamente en el foco mediático las vivencias e infancia de Andrea Janeiro.

De forma paralela, en la cadena de televisión se ha apuntado que el matrimonio formado por el exdiestro y María José Campanario estaría dispuesto a romper el prolongado distanciamiento mediático que ha caracterizado su postura durante años para ofrecer públicamente su propia versión de los hechos. Pese a que el silencio de la familia Janeiro ha sido la tónica general en este conflicto, en el pasado ya se produjeron quiebros sonados, como la polémica carta que Campanario dirigió a la de San Blas empleando términos despectivos. Ante este nuevo escenario, tanto Jesulín de Ubrique como su esposa parecen decididos a responder formalmente y despejar las continuas controversias que acompañan a la familia desde hace décadas.