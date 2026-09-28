La Audiencia Nacional mantiene en prisión al marido de la ex Miss España Verónica Hidalgo

La Audiencia Nacional ha asestado un duro revés judicial a Juan Andrés González, marido de la que fuera Miss España en el año 2005, Verónica Hidalgo. El tribunal ha decidido denegar la petición de libertad provisional solicitada por la defensa del empresario, quien permanece ingresado en la prisión de Estremera desde el pasado mes de abril. Se le investiga por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

En su resolución, el magistrado ha desestimado el recurso presentado por el equipo legal de González, que argumentaba un fuerte arraigo familiar y empresarial para solicitar su inmediata excarcelación. Sin embargo, la sede judicial ha concluido que existe un elevado riesgo de fuga. Esta firme decisión se fundamenta en la extrema gravedad de las penas a las que podría enfrentarse si finalmente es condenado, así como en la reiteración de los presuntos actos ilícitos.

El auto ratifica de este modo la orden de prisión provisional comunicada y sin fianza que fue dictada el pasado 24 de marzo. Además, el tribunal ha impuesto al investigado el pago de las costas del procedimiento y ha especificado que contra esta decisión no cabe la interposición de recurso alguno. Todo ello se enmarca en una investigación que todavía continúa bajo secreto de sumario, lo que subraya la enorme complejidad y envergadura de la supuesta trama criminal desarticulada.

Verónica Hidalgo siempre ha mantenido una postura de defensa férrea hacia su marido. La maniquí sostiene la completa inocencia del padre de su hija y atribuye su complicada situación penitenciaria a las amistades que este conserva desde su juventud con otras personas que sí estarían directamente implicadas en la red delictiva. Pese a sus esperanzas de una pronta liberación, este último pronunciamiento judicial obliga a González a permanecer de forma preventiva en el centro penitenciario de Estremera VIII hasta la celebración de la vista oral.

La noticia ha supuesto un importante varapalo anímico para la familia, que confiaba en un desenlace diferente a corto plazo. En sus escuetas declaraciones a los medios de comunicación, Verónica Hidalgo no ha podido ocultar su abatimiento al ser preguntada sobre cómo se encontraban tras conocer el dictamen judicial: "No, la verdad que no. Lo siento". La modelo, visiblemente emocionada y superada por las circunstancias, ha preferido guardar silencio sobre los próximos pasos que dará la defensa de su esposo, limitándose a añadir: "Me vas a perdonar, pero no voy a decir nada".