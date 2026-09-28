Nuevo "Belenazo" con datos reveladores: todavía quedaba algo por contar

Belén Esteban volvió a la televisión con una audiencia de un 18,7 % y donde demostró que todavía quedaba algo por contar, como la infidelidad de Jesulín con la decoradora del bautizo de su hija: "Se estaba tirando a la que decoró el bautizo de mi hija. Cuando yo me entero de todo y me separo. Me fui con mi hija de 8 meses y sin dinero". De ahí la cara tan triste que tenía Belén ese día.

También contó que Jesulín ya no paga: "El hombre invisible, el día 19 de marzo, me manda un burofax para comunicarme que le quitaba la manutención de alimentos a la niña, lo cual yo entiendo. La podía haber llamada, pero, como nunca la llama... Mi hija le dijo que ya tenía 27 años y que le parecía muy bien que le quitara el dinero, que no tenía ningún problema. Entonces tuvo una conversación muy seria con su padre".

Entre otras cuestiones que desconocíamos, Belén habló sobre la humillación del chándal: "Me contó que unas navidades a Julia le pusieron un vestido precioso y a mi hija un chándal. Cuando su tía Mamen lo vio, cogió una tela y le hizo un vestido. Estoy harta. Que una hija venga y te cuente esas cosas es muy duro…".

En el programa se leyó un comunicado de Andrea Janeiro que mandó dejando claro que había autorizado a su madre a hablar de su vida, pero que eso no supone que deje de ser anónima: "En ningún caso se divulgarán aspectos innecesarios de su vida, ni se permitirá que esta autorización se utilice para ampliar injustificadamente su exposición pública".

A partir de ahora se abren muchos frentes. ¿Hablarán Carmen Janeiro o la abuela, Carmen Bazán? ¿Y el Turronero, que suele arreglar los papeles de su hija en Ubrique? ¿Beatriz Trapote, con la que tuvo un rifirrafe? ¿La demandarán Jesulín y Campanario?

El sábado por la noche, en Sevilla, en un restaurante de la calle Adriano, se celebró una fiesta para 150 personas que acudieron a cenar para celebrar, entre otros triunfos, el de Pablo Aguado, que acababa de abrir la Puerta del Príncipe en La Maestranza y estaba exultante entre los invitados como Francisco Rivera, Raúl Gracia, alias el Tato, Javier Conde o Andrés Roca Rey, y su novia, Cayetana Rivera Martínez de Irujo. Durante la cena, una de las personas presentes regaló al matador un busto con una dedicatoria: "Andrés, quiero que éste sea el primer regalo de tu boda". Daba por hecho que la habrá y que será antes de lo que pensamos. Sus allegados dicen de la pareja, usando una expresión coloquial, que "están enamorados hasta las trancas".