Roca Rey recibe "su primer regalo de boda": ¿enlace a la vista?

Sábado noche. Sevilla. En un restaurante de la calle Adriano, en el Casco Antiguo, se celebró una fiesta para 150 personas que acudieron a cenar para celebrar, entre otros triunfos, el de Pablo Aguado, que acababa de abrir la Puerta del Príncipe en la Maestranza y estaba exultante entre los invitados.

Con él, algunos de sus compañeros de profesión: Francisco Rivera, Raúl Gracia, alias el Tato, Javier Conde o Andrés Roca Rey, que cortó una oreja en su segundo toro, pero que se llevó algún que otro pitido por parte de la afición sevillana. Con él estaban además sus padres y hermanos, que vienen y van desde Perú a España con frecuencia para estar con su hijo, y su ya inseparable novia, Cayetana Rivera Martínez de Irujo. La joven se ha codeado con la flor y nata del toreo desde su nacimiento, pero ahora, desde que sale con el peruano, su presencia en este tipo de saraos está amortizada.

Durante la cena, en la que los asistentes disfrutaron de un ambiente jovial y distendido, se produjo un momento que podría darnos una pista de algo que la pareja podría estar preparando en el más absoluto de los secretos: pasar por el altar el próximo año 2027. Una de las personas presentes en el evento regaló al matador un busto con una dedicatoria: "Andrés, quiero que éste sea el primer regalo de tu boda". Daba por hecho que la habrá y que será antes de lo que pensamos.

A nadie le sorprendería que Andrés Roca Rey y Cayetana Rivera estuvieran preparando su enlace, porque sus allegados dicen de la pareja usando una expresión coloquial que "están enamorados hasta las trancas".

De momento, el torero está preparando su otoño taurino en su país de nacimiento, Perú. El 29 de octubre viajará a Lima para torear en la Plaza de Acho, en la Feria del Señor de los Milagros, en la que tiene programadas dos fechas. Y está previsto que le acompañe su inseparable Cayetana.