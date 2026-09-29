Ayuso acierta ante los Macron con un elegante vestido rojo de Vicky Martín Berrocal

Don Felipe y Doña Letizia han recibido con honores en el Palacio Real al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte, con motivo de su visita de Estado a España.

Un recibimiento al que han acudido otras autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que han saludado a los Reyes y han dado la bienvenida al matrimonio Macron.

Para esta recepción, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a optar por lucir una de sus firmas favoritas, Victoria, la marca de Vicky Martín Berrocal, en su color fetiche, el rojo.

Se trata de un vestido con drapeados en la zona de la cintura con un nudo lateral que favorecen la silueta, concretamente el modelo Rigel Rojo, en color rojo intenso, de largo midi, falda recta, con escote Bardot con hombros al descubierto y manga larga. Un vestido que aparece actualmente como agotado en la página web de la marca y que tiene un precio de 125 euros.

Lo ha combinado con unos pendientes boho-chic en color rojo y tamaño XXL de inspiración goyesca. Unos pendientes que se aprecian bien gracias al semirrecogido desenfadado que ha lucido, así como al escote Bardot del vestido. En cuanto a los zapatos, ha elegido unos salones negros de corte clásico, combinados con un bolso tipo clutch en color rojo y negro con aplicación textil.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha formado parte también de la comitiva de bienvenida a los Macron y se ha encargado de poner el toque cañí a la recepción. Ataviada con un vestido rojo sangre de punto y escote Bardot, ha recurrido a una de sus firmas de cabecera, Victoria. El diseño, de patrón midi, lleva un drapeado en la cintura que crea un efecto visual muy estilizado.