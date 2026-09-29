Belén Esteban ironiza sobre la demanda de Jesulín de Ubrique: 'Tengo un miedo...''

El conflicto entre Belén Esteban y la familia Janeiro ha sumado esta semana un nuevo enfrentamiento mediático que amenaza con llegar a los tribunales. Tras la reciente aparición de Belén en ¡De Viernes!, donde ofreció detalles sobre su pasada relación con Jesulín de Ubrique y la actual situación de su hija Andrea, la respuesta del entorno del diestro no se ha hecho esperar. Ha sido Julia Janeiro quien ha dado un paso al frente para rebatir de forma pública las afirmaciones vertidas en televisión.

La joven ha asegurado que cada una de las declaraciones emitidas por la de San Blas deberá ser demostrada ante la Justicia, confirmando además que su padre tiene previsto emprender acciones legales para defender su derecho al honor. Lejos de amedrentarse, la tertuliana ha reaccionado con ironía al ser cuestionada por estas advertencias. "Tengo un miedo..." Es que ahora mismo me voy a tomar un Lexatín, porque es que tengo una cosa en mi cuerpo. Tengo mucho miedo, la verdad", ha declarado con evidente sarcasmo a los medios de comunicación.

Uno de los focos centrales de esta renovada polémica gira en torno al controvertido burofax que la tertuliana exhibió parcialmente durante su entrevista televisiva. Frente a la exigencia de la hija de Jesulín de que se muestre el documento íntegro para conocer la verdad en su totalidad, la respuesta ha sido tajante: "Bueno, yo el burofax lo doy al programa y ¿qué quiere decir con que yo no lo enseño entero? Pues si no ha salido entero, mejor". Por su parte, la familia del torero insiste en contar con pruebas suficientes para desmontar el relato televisivo.

Otro de los aspectos más delicados abordados en este cruce de reproches es la relación paternofilial. La hija de María José Campanario ha desmentido categóricamente que su hermana lleve años sin mantener contacto con su progenitor, tal y como se afirmó el pasado viernes. Frente a este desmentido, Belén se mantiene firme en su narrativa, defendiendo que la lejanía entre padre e hija es una realidad innegable.

Finalmente, respecto a la amenaza real de pisar los juzgados, Esteban se ha mostrado desafiante. "¿Ellos me van a demandar? Que lo hagan. Es que no tengo nada que decir", ha sentenciado ante las cámaras. Aunque diversas fuentes apuntan a que el diestro ya habría puesto el asunto en manos de sus abogados, por el momento no existe constancia oficial de una demanda formal en los juzgados, dejando este conflicto en un mero cruce de declaraciones públicas a la espera de futuros movimientos judiciales.