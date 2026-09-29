Juls Janeiro confirma que Jesulín pagó una operación a su hermana Andrea

La última entrega de Es la Mañana de Federico en esRadio, presentada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González y con la participación de los colaboradores Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Miranda, ha girado en torno a Juls Janeiro y sus recientes declaraciones ante la prensa tras la sonada entrevista de Belén Esteban en el programa ¡De viernes! de Telecinco. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha revelado nuevos detalles sobre el eterno conflicto con la madre de su hermana mayor, Andrea, y ha advertido sobre la intención del torero de tomar medidas judiciales contra la colaboradora televisiva.

Los tertulianos del programa han contrastado la actitud mediática de Julia con la de su hermana, quien en su día tomó la firme decisión de mantenerse al margen de los focos para formarse en el extranjero. Andrea, que cuenta con una sólida formación académica cursada entre el Reino Unido y Estados Unidos, demostró una gran madurez al lidiar con los años más difíciles de su madre, marcados por sus problemas de salud y el sonado conflicto judicial y financiero con su exrepresentante, Toño Sanchís.

Durante la tertulia, Jiménez Losantos, González, Pérez Gimeno y Miranda han debatido sobre las declaraciones de Juls relativas a la financiación de sus intervenciones estéticas. Los colaboradores de esRadio han roto una lanza a favor de María José Campanario, calificándola como la verdadera artífice del orden en el clan de Ambiciones tras apartar a los miembros de la familia que mermaban la economía del diestro.

En sus declaraciones, Julia no solo insistió en que su padre contempla llevar el asunto a los juzgados, sino que desmintió que su operación de pecho fuera costeada por el torero. Además, reveló que fue al revés: Jesulín financió en su momento una intervención quirúrgica de Andrea para corregir un problema de nacimiento en la mandíbula (hipoplasia maxilar).

Por otro lado, en la mesa de debate se ha comentado el noviazgo entre Tana Rivera (hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo) y el torero peruano Andrés Roca Rey, apuntando a que se encuentran en una etapa ideal para consolidar su relación.

El análisis de la crónica rosa también ha alcanzado a Enrique Ponce y Ana Soria, sugiriendo que la pareja debería dar pronto el paso de casarse y tener descendencia para evitar una excesiva brecha generacional con sus futuros hijos. Por último, se ha criticado la sobreexposición mediática de Francisco Rivera tras romper su silencio, tanto en platós de televisión como en portadas de la revista ¡Hola!, donde ha vuelto a airear las rencillas históricas que mantiene con sus hermanos, Kiko Rivera y Cayetano Rivera.