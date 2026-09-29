Juls Janeiro destapa la operación de su hermana y avisa de "una demanda como un castillo"

El clima de tensión entre las familias Esteban y Janeiro ha saltado por los aires definitivamente. Tres días después de que Belén Esteban reapareciera en el plató de ¡De Viernes! en Mediaset para abordar la distante relación de Jesulín de Ubrique con su primogénita, las consecuencias no se han hecho esperar. Juls Janeiro, hija del torero y María José Campanario, ha irrumpido públicamente este lunes para desmantelar punto por punto la versión de la colaboradora televisiva, destapar una intervención quirúrgica hasta ahora desconocida y confirmar el inicio de acciones judiciales inmediatas.

Con una actitud tajante y mostrando un listado de puntos que llevaba minuciosamente preparado, Juls Janeiro ha atendido a los medios de comunicación a pie de calle. Lejos de mantenerse al margen, la joven ha querido cortar de raíz la narrativa expuesta por Belén Esteban en televisión: "Yo hay muchas cosas que no puedo comprender y es la gente mentirosa y la gente que miente y la gente que usa a su hija como si fuese esto un negocio", ha declarado visiblemente molesta.

Juls Janeiro desvela la operación secreta de su hermana

Entre las declaraciones más explosivas que la influencer ha lanzado contra la expareja de su padre destaca la revelación sobre una supuesta intervención médica realizada en el pasado a su hermana Andrea Janeiro, un asunto que, según sugiere, desmontaría el relato de abandono económico y afectivo vertido en los platós.

En respuesta a las críticas sobre un supuesto trato preferencial por parte del torero hacia sus hijos menores, Julia ha reaccionado indignada ante los micrófonos: "A mí no se me ha tratado como más que nadie, estoy un poco cansada ya de que se digan cosas que no son y de que se me ponga a mí como la niña de papá y que se trate de menos a otras personas cuando jamás ha sido así".

Julia posando para los fotógrafos.

Ha sido en ese momento cuando la joven ha señalado directamente a la colaboradora para que aclare la financiación de dicho procedimiento médico: "A mí mi padre no me ha pagado ninguna operación de pechos. Mi padre ha pagado otras operaciones. Que Belén cuente quién la pagó", ha instado de forma rotunda, cuestionando abiertamente las acusaciones vertidas sobre la falta de implicación de la familia de Ubrique en la vida de su hermana.

Asimismo, ha manifestado su absoluto hartazgo ante lo que considera acusaciones infundadas contra sus progenitores: "Me molesta que se insinúen cosas muy feas sobre mi padre y sobre mi madre y sobre mi familia en general, que no son verdad".

Jesulín de Ubrique planea "una demanda como un castillo"

La reaparición televisiva de Belén Esteban en Mediaset no quedará en un simple cruce de acusaciones mediáticas. Según ha desvelado la propia Julia, ella ha sido la única integrante de la familia en presenciar íntegramente la entrevista de la colaboradora, y la respuesta familiar se trasladará de forma inminente a la vía judicial.

El diestro gaditano ya planea tomar medidas legales contundentes tras las afirmaciones realizadas en televisión. "Mi padre lo que va a poner es una pedazo de demanda como un castillo, y con razón. Ahora que demuestre todo lo que ha dicho, que lo demuestre un juzgado", ha advertido la influencer, zanjando su postura con firmeza: "A partir de ahora, todo se va a arreglar como se tiene que arreglar, que es en un juzgado. Yo no voy a volver a hablar de esta señora".

La verdad sobre la relación entre las hermanas

Durante su intervención televisiva, Belén Esteban sostuvo que Andrea Janeiro y Julia no mantienen ningún tipo de contacto a día de hoy. Frente a esto, la hija de Jesulín de Ubrique ha respondido aclarando los motivos de sus pasadas declaraciones: "Me ha dicho que yo he mentido, que yo no tengo relación con Andrea. Precisamente si yo mentí y dije que no tenía relación con ella, era para proteger a su hija".

Julia ha subrayado además que no existe ningún conflicto personal entre ellas: "No ha habido ninguna discusión, es más, no sé de dónde se ha sacado eso, otra vez se lo ha inventado". Por otra parte, ha negado categóricamente que el torero lleve cuatro años sin ver a su primogénita: "Eso es mentira. Que cuente el motivo por el que no nos hablamos", ha aseverado.

Para finalizar, Juls ha dejado claro que el silencio que ha mantenido su núcleo familiar durante años responde exclusivamente al afecto hacia la joven: "Al igual que ella dice que Andrea quiere a mi padre y tal, nosotros también la queremos mucho y, precisamente por eso, nos mantenemos callados".