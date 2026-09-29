La familia de Omar Montes sale en su defensa tras el revés judicial por la pensión de su hijo

Omar Montes se encuentra inmerso en varios frentes legales con diferentes exparejas. Por un lado, Rocío Muñoz está ultimando los detalles de una inminente demanda de paternidad para demostrar que su bebé, nacido el pasado mes de septiembre, es hijo del artista. Por otro, Nuria Hidalgo, madre de su primogénito de catorce años, ha interpuesto acciones legales para reclamar un aumento sustancial de la manutención que recibe actualmente.

Hasta la fecha, el intérprete abonaba en torno a 450 euros mensuales, aunque él mismo aseguraba que la cifra real ascendía a 600 euros, sumados a otros gastos médicos, de escolarización y de vestimenta del menor. Sin embargo, la demandante solicitaba que la cantidad se elevase hasta los 4.000 euros. Finalmente, el juez ha dictaminado que la cuota quede fijada en 2.000 euros mensuales.

Omar era partidario de ingresar ese dinero en una cuenta a nombre del menor, desconfiando de que los fondos fueran a parar al alto nivel de vida que, según él, mantiene su expareja gracias a su profesión como azafata de vuelo.

Pese a las adversidades en los tribunales, no está solo frente a esta situación mediática y judicial. Cuenta con el firme respaldo de su actual pareja, Lola Romero, madre de su hijo menor, Ismael, quien cumplirá su primer año de vida próximamente. La joven ha restado credibilidad a las acusaciones de paternidad y se mantiene inamovible junto al cantante. A este círculo de confianza se suman figuras fundamentales en su vida: su madre, Mari Ángeles, y su abuelo, Rodolfo. Ambos han decidido abandonar el discreto segundo plano que suelen ocupar para arropar públicamente a su ser querido.

Durante la última actuación en directo del vocalista, celebrada en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, sus familiares quisieron dejar constancia de la calidad humana del intérprete. "El gran Omar. Es la persona para mí más buena que hay por encima de la tierra y conozco a mucha gente, pero es muy bueno y humilde, sí y no lo ha perdido porque sigue siendo igual", declaró emocionada su madre. Según sus palabras, la fama televisiva no le ha cambiado en absoluto, recalcando que, al margen de los litigios económicos y personales, su hijo es alguien que constantemente asiste a su entorno.

Sobre el enfrentamiento judicial en torno a la pensión de su nieto, Mari Ángeles se ha mostrado cauta pero esperanzada en que la situación se aclare de forma favorable. "Siempre lo voy a apoyar, siempre", afirmó. Asimismo, recalcó que "el tiempo dará la razón y obviará o no serán las maneras". No obstante, al ser preguntada por la joven que reclama la paternidad del bebé nacido a finales de verano, prefirió mantener silencio y evitar mayores polémicas con un escueto "Pasapalabra".

Por su parte, el abuelo del artista también intervino para ensalzar la generosidad de su nieto, poniendo ejemplos concretos de cómo se vuelca con sus allegados. "Es maravilloso, es una persona que da todo cuando puede a todo el mundo y es una persona ejemplar, muchos quisiéramos ser como él", relató con orgullo. De hecho, confesó un detalle muy personal al asegurar: "Y a mí esta dentadura, 10.000 euros, me la pagó él, ¿qué quieres que te diga?". Para concluir, Rodolfo insistió en que su nieto es un padre intachable y lamentó la repentina aparición de reclamaciones económicas, recordando los humildes orígenes de la familia.