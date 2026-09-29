Zahara, la tercera hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se quita legalmente el apellido paterno

Un tribunal del estado de California ha aprobado este lunes sin objeciones la petición de la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie para modificar su identidad oficial. De esta forma, pasará a llamarse Zahara Marley Jolie, eliminando cualquier vínculo legal con el actor protagonista de cintas como Troya. Esta decisión la convierte en el tercer miembro de la familia en adoptar esta drástica medida, según informa la revista People.

La célebre expareja de Hollywood, que inició su romance tras coincidir en el rodaje de la película de acción Mr. & Mrs. Smith, comparte un total de seis descendientes: Maddox, de 25 años; Pax, de 22; Zahara, de 21; Shiloh, de 20; y los mellizos Vivienne y Knox, de 18. Tras doce años de relación y apenas dos de matrimonio, la pareja anunció su separación en el año 2016, aunque el complejo proceso de divorcio no llegó a su conclusión definitiva hasta diciembre de 2024.

La fractura familiar es evidente, ya que cuatro de los seis hermanos han solicitado ante los tribunales la retirada del apellido del intérprete. Además de Zahara, los trámites han concluido con éxito para Maddox y Shiloh —la primera hija biológica del matrimonio—, mientras que la joven Vivienne todavía se encuentra a la espera de que se celebre la correspondiente audiencia judicial que certifique su cambio de registro.

Ante esta avalancha de renuncias, el entorno del intérprete ha filtrado a la publicación estadounidense People el profundo malestar que atraviesa. Poco después de que Shiloh lograra el cambio de nombre, fuentes cercanas declararon que el actor estaba "disgustado" por la situación. "Para Brad, por supuesto, no es fácil enfrentarse a los recuerdos de que ha perdido a sus hijos. Él los ama y los echa de menos", aseguraban desde su círculo más íntimo.

La situación de incomunicación entre el protagonista de El club de la lucha y sus herederos se califica ya como una "tragedia". Fuentes del mismo entorno acusan directamente a la madre de orquestar una prolongada campaña de alienación contra el otro progenitor. Aseguran que es una realidad triste consecuencia de años en los que los menores han sido utilizados como arma en el amargo litigio de la pareja, sin medir las repercusiones a largo plazo.

Cabe recordar que la custodia de los menores ha sido uno de los grandes campos de batalla en los juzgados. La tensión estalló definitivamente en 2016 tras un controvertido incidente en un avión privado, donde supuestamente el intérprete se habría sobrepasado de forma verbal y física con el mayor de los hermanos, Maddox. A raíz de este suceso, el Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles abrió una exhaustiva investigación.

Sin embargo, tal y como detalló en su momento el diario Los Angeles Times, dicho proceso administrativo se cerró meses más tarde sin hallar indicios de maltrato. A pesar del veredicto institucional favorable al padre, la brecha emocional con la mayoría de sus hijos parece, a día de hoy, un obstáculo insalvable y una herida abierta en una de las antiguas parejas más poderosas de la industria del entretenimiento.