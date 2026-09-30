Adriana Abascal confirma en ¡Hola! la ruptura que el príncipe Filiberto negaba

Lo de Adriana Abascal y Filiberto de Saboya terminó a finales del año pasado… y estamos en septiembre. Pero el príncipe se ha empeñado en desmentirlo, la última vez hace apenas quince días en los premios Escaparate.

La mexicana confirma la ruptura en una entrevista exclusiva en ¡Hola! en la que hace balance tras "un año de cambios", el primero, su soltería. "Nuestra relación terminó el año pasado. A principios de este año, volvimos a vernos durante unas semanas para saber si tenía sentido retomarla. Para mí, ese tiempo sirvió para comprender que no quería hacerlo". Y añade: "No hubo una segunda ruptura porque no hubo vuelta. Nunca volví".

Descarta además cualquier posibilidad de reconciliación: "No hay posibilidad. Dirijo una empresa y tengo tres hijos; mi vida necesita estructura, trabajo y dedicación. Yo no me veo evolucionando, creciendo y construyendo un futuro en una vida de ocio, entre galas y fiestas. En su momento me lo pasé bien pero empecé a preguntarme si esa era la vida que quería para mí".

Suenan campanas de boda para Tana Rivera y Roca Rey

Diez Minutos se hace eco de la información que dábamos en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico el lunes 28 de septiembre: Andrés Roca Rey ha recibido el que podría ser su primer regalo de boda.

El pasado sábado un centenar de personas se reunieron en el restaurante Alpresa de Sevilla después de la corrida de San Miguel celebrada en la plaza de toros de La Maestranza. Roca Rey no tuvo su mejor tarde pero sí Pablo Aguado, uno de los asistentes a la cena.

Durante el encuentro, uno de los asistentes, el propietario del restaurante, entregó al torero peruano un busto de regalo y le dijo: "Andrés, quiero que este sea el primer regalo de tu boda".

Todo apunta a que Tana Rivera y él podrían pasar por el altar este 2027. Aunque apenas llevan seis meses de relación (que sepamos), dicen de ellos que están "enamorados hasta las trancas". Diez Minutos recoge el momento en el que, sonrientes, la pareja llega hasta el restaurante. La revista recuerda unas declaraciones de Tana hace justo un año, asegurando que es una mujer muy tradicional y que su sueño es casarse.

Miguel Bernardeau sale con la influencer Zhanna Red

Semana publica fotografías exclusivas del actor de moda, después de su participación en La Bola Negra. Miguel Bernardeau está enamorado de nuevo y sus padres ya conocen a su novia.

Se llama Zhanna Red, es influencer, y nació el 9 de octubre de 1998 en Riga, Letonia. Después creció en Toronto, Canadá. Atesora más de 600.000 seguidores en las redes sociales en las que comparte sus consejos sobre moda, belleza o viajes.

El pasado sábado 26 de septiembre los dos comieron en la casa de Ana Duato en Madrid. Llegaron cargados de comida y se fueron a media tarde. Es la primera novia que le conocemos desde que rompió con Aitana en diciembre de 2022.

Carolina Mola ejerce de abuela primeriza

La madre de Íñigo Onieva ha viajado a Los Ángeles para acompañar a su hija Alejandra, que dio a luz el pasado 15 de septiembre a un niño. La hermana de Íñigo Onieva se casó hace meses con el actor Jesse Williams, conocido por su papel de "doctor macizo" en la serie Anatomía de Grey.

Diez Minutos publica varias fotos de Carolina Mola con su familia y totalmente embelesada con su primer nieto en brazos.

Cóctel de noticias

Sobre las guerras jesulínicas. Semana dedica su portada a Belén Esteban con un recopilatorio de algunas de las declaraciones que hizo en ¡De Viernes! El enfrentamiento con Campanario, Jesulín y ahora Julia Janeiro parece haberla rejuvenecido.

Brad Pitt e Inés de Ramón, dos turistas más por las calles de Madrid. El actor ha visitado España para presentar su última película y ha aprovechado su estancia en nuestro país para acudir junto a su novia a un bautizo. Los dos entraron a la Iglesia de Santa Bárbara y después estuvieron en la celebración conversando con los asistentes "durante horas y la mar de simpáticos", nos ha confesado uno de los asistentes.

¡Hola! y su Generación H. La revista se ha propuesto que conozcamos a personajes nuevos relacionados con las redes sociales y ha organizado un fiestorro para premiarlos. Pero basta con echar un vistazo aleatorio a los asistentes para comprobar que muchos nos quedamos obsoletos porque no nos suena ni uno de los nombres.

Omar Montes se enfrenta a las madres de sus dos hijos. Semana publica imágenes de Rocío Muñoz Martín, que todavía no ha interpuesto la correspondiente demanda de paternidad al cantante. La justicia ha determinado además que la cantidad que paga a su hijo mayor en concepto de manutención deberá incrementarse de los cerca de 500 euros que paga ahora hasta los 2.000.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores superan su enésima crisis. Varias revistas publican fotos de su última cita en Madrid, en la que estuvieron acompañados por Lucía Rivera, la hija de la modelo. Desde que empezaron a salir han roto varias veces. A lo que no acudió Blanca es al bautizo de la hija del entrenador porque quizá era una fiesta demasiado familiar.

Telma Ortiz reaparece sonriente. Ocurrió en un espectáculo de Joaquín Cortés, del que, al parecer, es amiga.

Reunión de artistas en la boda de la hija de Pino Sagliocco. El productor, encargado de la gira de Shakira en España, entre otras muchas, ha casado a su hija Giulia con el actor de The Gentlemen, Chidi Ajufo. A la celebración han acudido Ana Duato, Hombres G, Estrella Morente, Ainhoa Arteta o Eugenia Martínez de Irujo.

La hija de Marta Luisa de Noruega debuta en Bailando con las Estrellas. La hija mediana de Marta Luisa y el difunto Ari Behn, nieta del Rey Harald y prima hermana de la futura reina de los noruegos, ha participado en el programa con su madre emocionada entre el público asistente.

