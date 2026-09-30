Catherine Zeta-Jones brilla en Bilbao y manda un inesperado mensaje a Juls Janeiro

El estreno de la serie Kill Jackie en el Palacio Euskalduna de Bilbao ha dejado una de las estampas más comentadas de la temporada social, combinando el glamour internacional con la convulsa actualidad del corazón patrio. Catherine Zeta-Jones deslumbró a su llegada al recinto bilbaíno luciendo un imponente diseño en tono champagne cuajado de pedrería, que acaparó todas las miradas y despertó una enorme expectación entre los cientos de seguidores congregados.

La oscarizada actriz galesa, que acudió a la presentación sin la compañía de su marido, Michael Douglas, con quien mantiene una de las uniones más estables y consolidadas de la industria cinematográfica tras más de dos décadas de matrimonio, se mostró especialmente cercana y sonriente, firmando autógrafos y fotografiándose con el público. Durante su encuentro con los medios de comunicación, la intérprete no dudó en expresar el profundo cariño que siente por el País Vasco tras haber rodado allí durante semanas, asegurando que regresar a Bilbao es para ella como volver a casa debido al orgullo cultural, la historia y la calurosa acogida dispensada por los vecinos.

Sin embargo, el instante más surrealista e impactante de la velada se produjo cuando la prensa abordó a la estrella internacional para preguntarle por Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Pese a no conocer la identidad ni la trayectoria de la joven influencer, Zeta-Jones no dudó en ofrecerle un contundente consejo cara a sus aspiraciones en el mundo del espectáculo, animándola a soñar a lo grande y a perseguir sus metas sin rendirse: "Sueña grande y sigue siempre tus sueños", dijo la actriz.

Este capricho del destino sitúa de nuevo a Juls Janeiro en el foco mediático en un momento crucial de su sobreexposición pública, marcado por su férrea determinación de abrirse paso en el mundo de la moda y el entretenimiento. La joven, que ha visto crecer de forma exponencial su presencia en redes sociales así como en repercusión mediática, sigue batallando por consolidar una marca personal independiente del peso y el arrastre del apellido familiar.

El mensaje de la estrella de Hollywood cobra un matiz muy particular al coincidir en el tiempo con la contienda que rodea a la familia de Juls Janeiro y su continuado enfrentamiento con Belén Esteban. Las brechas abiertas entre ambas partes de la familia continúan generando titulares de forma recurrente en los platós de televisión y en las revistas de la prensa rosa, donde las declaraciones, los reproches cruzados y la constante comparación de vidas personales prometen prolongar el conflicto.