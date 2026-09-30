Feliciano López demanda a Alba Carrillo por intromisión al honor y vulneración de su intimidad

El extenista Feliciano López ha demandado a su exmujer, la presentadora Alba Carrillo, por vulneración del derecho al honor y la intimidad, según informó la periodista Paloma García-Pelayo en Y Ahora Sonsoles, de Antena 3.

Según detalló la periodista, dio la noticia el martes 29 de septiembre y explicó que López tomó la decisión el pasado verano. Según ella, la demanda se presentó ese verano y ya ha sido admitida a trámite.

La demanda tiene cientos de páginas, porque la defensa del tenista ha recopilado las declaraciones de Carrillo sobre su cliente en televisión, prensa y redes sociales, algunas desde 2016, cuando se anunció la separación. Fuentes cercanas al tenista, citadas por García-Pelayo, atribuyen su decisión a los calificativos que Carrillo le ha dedicado.

Ni López ni Carrillo se han pronunciado públicamente sobre la demanda. Carrillo está de baja por motivos de salud, según se contó en su programa El Sótano Club, de Ten, y no ha comentado la noticia. La demanda llega además cuando prepara su estreno como presentadora en La Séptima.

La relación entre la expareja, que contrajo matrimonio en julio de 2015 y se separó apenas once meses después, ha estado marcada por la tensión pública durante años. Sin embargo, el deportista ha decidido dar un paso al frente en los tribunales tras las reiteradas declaraciones que la modelo ha realizado en diversos programas de televisión, entrevistas y en su libro.

El extenista alega que Carrillo ha traspasado la línea de la libertad de expresión al desvelar detalles de su vida privada, familiar y de su ámbito matrimonial sin su consentimiento. Asimismo, la defensa de López argumenta que las acusaciones de la colaboradora han perjudicado su imagen pública y prestigio profesional. La demanda exige una rectificación pública por parte de Alba Carrillo, el cese inmediato de declaraciones sobre la vida privada del tenista y una indemnización económica por daños morales.