Jacobo Ostos niega la agresión a su hermano Jaime y el fiscal pide multa por delito leve

El Juzgado número 23 de Madrid ha acogido este miércoles la vista oral que enfrenta a los hermanos Jacobo y Jaime Ostos, distanciados desde el fallecimiento de su padre, el torero Jaime Ostos, en enero de 2022.

El conflicto judicial tiene su origen en un tenso encontronazo ocurrido el pasado mes de febrero en el hotel Wellington de la capital de España. Según la versión de Jaime, Jacobo habría respondido a un cruce de insultos propinándole un puñetazo en el pómulo, motivo por el que decidió interponer una demanda por agresión. Por su parte, el acusado mantiene que no hubo contacto físico alguno y contraatacó con acciones legales por denuncia falsa.

El proceso llega a los tribunales siete meses después de que el juez decidiera suspender la primera citación. Este retraso se produjo debido a que la parte demandante no aportó las pruebas forenses oportunas, llegando incluso a ausentarse el especialista médico al no aceptar el juzgado las condiciones impuestas por la acusación. A pesar de los contratiempos, ambas partes se han personado en las dependencias judiciales de Plaza de Castilla para poner fin a este amargo episodio familiar.

El primero en hacer acto de presencia fue Jaime, el mayor de los hermanos, quien se mostró tranquilo ante las cámaras y expresó su confianza en obtener una victoria judicial. Poco después apareció Jacobo Ostos, acompañado de su abogado, afirmando con ironía que el encuentro iba a ser "muy divertido". El acusado recalcó que la verdad está de su lado y subrayó que cuenta con el apoyo incondicional de su madre en este largo litigio, mostrando sorpresa por la aparente tranquilidad de su familiar.

Tras casi tres horas de vista, Jaime abandonó el edificio por una puerta trasera para eludir a los medios de comunicación. El abogado de la defensa explicó que la jornada se desarrolló de forma positiva, ya que las declaraciones de la acusación presentaban contradicciones frente a las pruebas videográficas presentadas. Aunque hubo problemas técnicos para reproducir las imágenes de las cámaras de seguridad, el letrado aseguró que el material exculpa a su cliente al demostrar que mantuvo las manos en la espalda durante la discusión. No obstante, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de multa por un delito leve.

A la salida, Jacobo Ostos se mostró contundente respecto al futuro de la relación fraternal, asegurando que para él su hermano ya no forma parte de su vida. Reclamó además que aquellos que le acusaron públicamente de agresión pidan disculpas una vez que se dicte una sentencia absolutoria, la cual espera con total certidumbre. El fallo judicial podría conocerse en las próximas semanas.