Lo que la Policía halló en la casa de Verónica Hidalgo y su marido, acusado de blanqueo

El caso que envuelve a Juan Andrés González Santos, esposo de la modelo y ex Miss España Verónica Hidalgo, sigue arrojando novedades que complican su situación judicial. Después de que la Audiencia Nacional decidiera mantenerle en prisión provisional por riesgo de fuga, nuevas informaciones detallan los hallazgos que propiciaron su arresto el pasado mes de marzo. El empresario está acusado de supuesta pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, en el marco de una investigación vinculada con una red de narcotráfico.

Según ha desvelado el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, el registro efectuado por las autoridades en la vivienda familiar, situada en Madrid y en la que también reside su hija de año y medio, deparó sorpresas significativas para los investigadores. Durante el exhaustivo operativo policial, los agentes localizaron 1.390 gramos de hachís ocultos en una bolsa de color verde que se encontraba guardada dentro del congelador.

Además de las sustancias estupefacientes, las fuerzas de seguridad incautaron alrededor de 11.000 euros en metálico. Esta suma de dinero estaba dividida en dos partes, una de 9.660 euros y otra de 1.260 euros. Asimismo, los agentes descubrieron una colección compuesta por diez relojes, entre los cuales figuraban diversas piezas suizas de alta gama, cuyo valor podría resultar relevante para las indagaciones sobre el presunto blanqueo de fondos.

Por otro lado, el registro también permitió la intervención de documentación que los investigadores consideran clave. Entre los papeles requisados se encontraron facturas y nóminas presuntamente falsificadas. Según las hipótesis que manejan las autoridades, estos documentos habrían sido elaborados con el objetivo de encubrir las actividades del líder de la organización criminal a la que González Santos estaría vinculado.

Tras aquel registro, el empresario fue detenido y enviado al centro penitenciario de Estremera VIII, donde ya acumula seis meses en situación de prisión preventiva. La investigación, que se mantiene bajo secreto de sumario, ha sido prorrogada por el juez durante cuatro semanas adicionales para continuar recabando pruebas.

A pesar de la gravedad de los indicios encontrados en su propio domicilio, Verónica Hidalgo no figura como investigada en esta causa. La modelo ha expresado públicamente su plena convicción en la inocencia de su marido y sostiene con firmeza que su arresto responde a un error judicial, manteniéndose al margen de las acusaciones formales que pesan sobre él.