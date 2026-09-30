Raphael, arropado por su familia y rostros conocidos en el estreno de su serie: "Estoy como un roble"

Los Cines Callao de Madrid se han vestido de gala para albergar la presentación de Aquel, la nueva producción que repasa la trayectoria vital y profesional de Raphael, uno de los artistas españoles más universales. Una miniserie que llegará a Netflix el próximo 9 de octubre y que rinde un merecido homenaje a un legado musical sin parangón en nuestro paí­ s.

Como era de esperar, el gran protagonista del evento fue el propio cantante, quien apareció en la alfombra roja visiblemente emocionado y arropado por toda su familia. En este preestreno estuvo acompañado por su esposa, Natalia Figueroa, y sus tres hijos: Alejandra, Jacobo y Manuel Martos. Tampoco quisieron perderse la cita sus nietos, Carlos y Manuela de Arenzana Martos, evidenciando la enorme unión del clan ante los focos y los admiradores congregados.

Raphael con sus nietos Carlos y Manuela de Arenzana

Además del círculo más íntimo del artista, el evento congregó a numerosos rostros conocidos del panorama cultural y social como Blanca Suárez, Narcís Rebollo, Carlos Areces o Samantha Vallejo-Nágera, quienes asistieron en primicia a la proyección del primer episodio. Junto a ellos, destacaron Javier Morgade y Carlos Santos, los actores encargados de dar vida al intérprete en su juventud y madurez, respectivamente, quienes posaron orgullosos junto al resto del equipo técnico y artístico.

Raphael y Natalia Figueroa

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Raphael no ocultó su profunda gratitud hacia sus incondicionales. "La gente siempre me ha tratado de maravilla y yo les estoy muy agradecido por toda esta vida", expresó. Además, aseguró haber otorgado total libertad creativa a los guionistas y a los actores que lo encarnan en la ficción, reconociendo el gran mérito de su trabajo interpretativo.

El artista también reflexionó sobre el paso del tiempo y lo vertiginoso que resulta repasar su propia biografía en la pantalla. "Yo hace nada estaba empezando y ahora estoy aquí", confesó, remarcando que siempre ha mantenido un vínculo irrompible con la audiencia. "El público y yo somos amiguísimos de toda la vida, desde que empecé hasta el día de hoy", añadió con una amplia sonrisa.

Por último, el cantante aprovechó la velada para tranquilizar a sus seguidores ofreciendo una excelente actualización sobre su salud. Cabe recordar que, en diciembre del año 2024, sufrió un importante revés médico al ser diagnosticado con un linfoma cerebral primario con dos nódulos. Tras superar este difícil obstáculo, se mostró radiante y en plena forma frente a las cámaras: "Estoy muy bien, muy bien, como un roble".