Fiona, la hija del actor Chad Lowe y de la productora Kim Painter, ha fallecido a los 13 años, según informó la revista People.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona", declaró la familia Lowe en un comunicado al que tuvo acceso la revista People, que también incluía información sobre la línea nacional de ayuda para crisis y prevención del suicidio.

Lowe y su familia, que perdieron su casa en Pacific Palisades, en California, en los incendios de 2025, recordaron a Fiona como "una joven cariñosa, inteligente, creativa y amante del baile".

"Sus hermanas la adoraban y sus padres la amaban profundamente", señaló la familia Lowe, añadiendo: "De hecho, ella era la luz de nuestras vidas".

"Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos. Si tú o alguien que conoces está pasando por problemas de salud mental, por favor contacta a la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis", agrega la familia en su nota.

Chad, de 58 años, y Kim, de 52, tuvieron a Fiona el 16 de noviembre de 2012. Ella es la segunda de las tres hijas de la pareja. La mayor, Mabel Painter, tiene 17 años, y la menor, Nixie Barbara, tiene 10.

El añ{o pasado, Chad —hermano menor del actor Rob Lowe, de 62 años— compartió una publicación en Instagram celebrando la entrada de Fiona en la adolescencia.

Lowe ha trabajado en series como Melrose Place, Law and Order (Ley y Orden), E.R. (Urgencias) o 24.