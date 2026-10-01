Adriana Abascal y su ruptura con Manuel Filiberto de Saboya: "Nuestros objetivos son diferentes"

Después de un año y medio de relación, marcado por algunos altibajos, la historia de amor entre Adriana Asbacal y Manuel Filiberto de Saboya ha llegado a su punto final. Recientemente, el noble concedió una entrevista al canal italiano Canale 5 en la que anunciaba el cese de su noviazgo. Poco después, la propia modelo ha querido matizar los detalles de esta separación a través de las páginas de la revista ¡Hola!, subrayando que en ningún momento existió una segunda oportunidad.

En sus declaraciones, la empresaria ha querido ser contundente respecto a los tiempos y los motivos de su distanciamiento. "Nuestra relación terminó el año pasado. A principios de este año, volvimos a vernos para saber si tenía sentido retomarla y comprobé que ese no era mi camino", ha explicado. En este sentido, ha dejado claro que sus prioridades actuales se centran en su vida familiar y profesional, ya que dirige una compañía y tiene tres hijos. Según sus propias palabras, no hay lugar para la reconciliación puesto que sus metas y formas de vivir son totalmente opuestas.

Tras estas revelaciones, la mexicana ha reaparecido públicamente en Madrid en unos premios premios donde ha profundizado sobre su actual estado vital, destacando que se encuentra en una etapa de enorme plenitud y que visitar nuestro país siempre resulta muy enriquecedor para ella.

Lejos de mostrarse apenada por el fin de su idilio, ha asegurado que ha asimilado la experiencia con enorme madurez. Ha recalcado que la felicidad depende de uno mismo y del entorno que te acompaña. Además, se ha mostrado muy orgullosa por el quinto aniversario de su firma de zapatos, Skorpios, un proyecto en el que trabaja estrechamente junto a su hija Jimena, lo que le aporta una gran satisfacción personal y le permite unir lazos familiares y profesionales en su día a día.

En cuanto a su nueva etapa sin pareja, la modelo ha confesado que está disfrutando mucho de este momento, ya que con el paso del tiempo se ha vuelto más segura de sí misma y ha aprendido a valorar la independencia. Pese a ello, no cierra las puertas a volverse a enamorar en un futuro. Al ser preguntada por las cualidades que debe tener un hombre para conquistarla, ha señalado que busca a alguien que le aporte, que le estimule y con quien pueda crecer a nivel personal. En definitiva, alguien a quien pueda admirar y que también sienta admiración por ella, dejando de lado los aspectos más superficiales.