Alba Carrillo espera impasible la demanda de Feliciano: "Si tiene que llegar, ya llegará"

Según publica Semana en exclusiva, Bertín Osborne acudió con una joven de 28 años al homenaje que se celebró el pasado sábado en Torrox a José Luis, alias el Turronero, con motivo del Día del Turista.

Según la revista, Bertín acudió con esta chica, Sofía, con la que ya se le relacionó sentimentalmente a finales del año pasado. Semana asegura que mantienen un romance desde entonces. En este evento, la joven se sentó en las primeras filas junto a la familia de José Luis. Iba vestida con un traje de pantalón blanco y físicamente es morena, alta y guapa, como todas las parejas de Bertín. Después se sentó con él en la mesa presidencial y salió solo, pero Sofía fue tras él unos minutos después.

Alba Carrillo se ha pronunciado tras conocer la demanda interpuesta por Feliciano López. Fue el pasado miércoles cuando conocimos que Feliciano López habría presentado la demanda durante el verano y que esta habría sido admitida a trámite.

Ha sido la revista Semana la que se ha puesto en contacto con Alba para conocer su reacción y ella ha explicado que aún no ha recibido nada: "De lo que han dicho ayer a mí no me ha llegado nada; si tiene que llegar, ya llegará". Nuestros colaboradores opinan que Alba ha arremetido contra todo el mundo y alguien tenía que pararla, y todo parece ser que ha sido Feliciano, que no tiene interés económico en dicha demanda, sino que Alba no se vuelva a manifestar más en su contra.

Ya sabemos en qué consistía la cuenta atrás de Isabel Pantoja. Se trata de una nueva gira, Marinero de luces, 40 años después –probablemente su mejor disco–, que llegó a superar el millón de copias vendidas en España y en América Latina. "Tras mi desconexión, en estos momentos me encuentro con toda la fuerza del mundo y la mayor de las ilusiones para poder cantarles mi vida en mi próxima gira", ha escrito junto a la imagen promocional. Aún no hay fechas ni ciudades anunciadas.