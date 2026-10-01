Amador Mohedano estalla contra Belén Esteban: 'Creo que es mala persona'

La tensión entre Belén Esteban y las familias Janeiro y Mohedano continúa sumando frentes mediáticos. Tras las recientes declaraciones cruzadas y la contundente respuesta de la colaboradora en el programa ¡De viernes!, ahora ha sido Amador Mohedano quien ha decidido romper su silencio. Durante su intervención en el espacio El Verano se Mueve, el exrepresentante ha salido en defensa de su exmujer, Rosa Benito, y de su hija, Rosario Mohedano, recordando el estrecho vínculo que unió a ambas familias en el pasado.

En su exposición, Amador ha subrayado el apoyo incondicional que su entorno brindó a la tertuliana durante años. "A lo mejor es un poquito exagerado, pero Rosa se ha matado por ella. En mi casa todo el mundo la ha cuidado", ha relatado, haciendo hincapié en episodios íntimos como cuando él mismo acompañaba al padre de la mediática a sus citas médicas. Para el exmánager, el trato que han recibido a cambio no ha sido el adecuado.

El origen del distanciamiento con su hija Rosario se remonta, según su testimonio, a un viaje a Italia. Durante aquella travesía, la cantante pidió un adelanto económico para adquirir ropa, comprometiéndose a devolverlo a su regreso a España. Aunque la deuda fue saldada, el episodio derivó en un cruce de acusaciones y palabras que terminaron por fracturar la relación personal entre ambas.

Lejos de suavizar su postura, Amador ha sido tajante al valorar la actitud de quien fuera su representada. Tras recordar que ejerció como su mánager por petición expresa de ella, ha lamentado que tenga por costumbre hablar con "mala uva" de quienes la han cuidado. "Creo que sí que es mala persona, porque yo la he tratado y la he visto cuando estaba casada con Fran, ya éramos amigos", ha sentenciado con dureza.

El conflicto también ha servido para que el andaluz se posicione a favor de Jesulín de Ubrique. Calificando al torero de "tío de campo y un tío noble", ha respaldado la versión de que este se encontró con innumerables trabas para ejercer como padre. Esta defensa concuerda con lo expresado recientemente por Rosa Benito en Supervivientes All Stars, donde reveló el sufrimiento del diestro al no poder ver a su primogénita.

Por último, ha querido desmentir de forma categórica la vieja acusación de que le adeuda 6.000 euros por una actuación de Belén Esteban en Tenerife. Según su versión, entregó personalmente un talón nominativo de 15.000 euros, un hecho del que tendrían constancia tanto el Ayuntamiento tinerfeño como el bailarín Rafael Amargo. A modo de conclusión, ha lanzado un consejo de cara a su inminente regreso a Telecinco: "Baja la guardia, cálmate, ten más raciocinio y no te enfrentes a esas cosas a la ligera".