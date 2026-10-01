Ana Guerra luce su nuevo escote y desvela el motivo de su operación tras años de "complejo"

Ana Guerra ha vuelto a hacer gala de su naturalidad al compartir públicamente los motivos que la han llevado a someterse a una cirugía estética de pecho. Tras anunciar la intervención en sus redes sociales, la cantante canaria ha reaparecido en el estreno del musical de Alejandro Sanz, El Alma al Aire, acompañada por su marido Víctor Elías, luciendo su nuevo escote y mostrándose visiblemente feliz con el resultado.

La artista ha explicado que la decisión no fue sencilla y que tardó dos años en dar el paso. El cambio físico que experimentó tiempo atrás fue determinante: "hace un par de años me cambió el cuerpo de niña a mujer. Se me ensanchó aún más la espalda, las caderas... tuve un proceso hormonal y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta de que había algo con lo que no terminaba de estar a gusto, que era el tamaño de mi pecho".

Ana ha confesado con franqueza que "todo había crecido y me sentía descompensada con la ropa, me sentía insegura y con un poco de complejo".

Apenas dos semanas después de la intervención, la intérprete asegura que la experiencia ha sido muy positiva: "me siento con una seguridad completamente diferente. Estoy contentísima".

Durante el evento, la cantante reafirmó su satisfacción señalando que "yo también estoy de estreno" y agradeció el entorno que la rodea: "si tienes la oportunidad, que hay gente que no la tiene, yo pues sí que me notaba como un poco de complejo y la verdad que con todo el apoyo de mi familia, de mis seres queridos y de todos, pues claro, pues me han ayudado mucho a estar ya bien recuperada muy pronto".

Por su parte, Víctor Elías no dudó en mostrarle su respaldo incondicional ante la prensa, asegurando entre sonrisas que "ella decide todo y yo estoy para cualquier decisión que tome".