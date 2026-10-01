Bertín Osborne y la joven brasileña de 28 años consolidan su relación en Málaga

En pleno homenaje a José Luis López, "El Turronero", por el Día del Turista en la localidad malagueña de Torrox, Bertín Osborne reapareció este pasado sábado muy bien acompañado por Sofía, la joven de 28 años con la que fue relacionado a finales de 2025. Según ha confirmado en exclusiva la revista Semana, el cantante y su acompañante continúan juntos, disfrutando de un romance discreto pero plenamente asentado que volvió a quedar al descubierto durante el citado evento.

Durante el desarrollo de la gala, la joven ocupó las primeras filas del homenaje al lado de la familia de "El Turronero", integrada plenamente como si fuera un miembro más del clan. A Bertín no se le borraba la sonrisa de la cara y mostró su talante más divertido, subiéndose incluso al escenario junto al torero Juan José Padilla para arropar a su íntimo amigo. El homenajeado, premiado por su estrecha vinculación con la comarca, donde pasa largas temporadas desde que tenía 14 años, expresó su gratitud ante el público: "Vuelvo aquí con el corazón lleno de amor por Málaga. Yo recuerdo cuando era niño que vine con mis hermanos, que me cautivó este pueblo y estoy agradecido de cómo nos acogieron".

La propia publicación ha tenido la oportunidad de conversar con el empresario tras la celebración. José Luis López ha confesado a Semana: "Lo feliz que estoy por este reconocimiento y de que allí estuvieran además de mi familia, mi otra familia de amigos, Padilla y Lidia y, cómo no, Bertín y Sofía". Al ser preguntado sobre cómo ve a la pareja del momento, "El Turronero" ha comentado entre risas: "A Bertín y Sofía cualquier día los casamos".

Desde las primeras filas del acto, la presencia de la joven no pasó desapercibida para los asistentes. Sentada junto a la hermana del empresario gaditano, destacaba la belleza de la mujer vestida con un elegante traje pantalón de blanco que aplaudía con entusiasmo, suscitando las preguntas de los presentes sobre la identidad de la guapa acompañante de morena melena y notable estatura.

Según la información, Sofía no solo ha estado presente en este homenaje en Torrox, sino que también ha acompañado al artista en otros desplazamientos y compromisos profesionales donde se requería su presencia. Fuentes consultadas por la revista coinciden en resaltar la excelente sintonía mostrada por la pareja a lo largo de la velada, en la que se sucedieron las bromas y las muestras de complicidad. Diversos testimonios aseguran que el presentador podría haber encontrado de nuevo la ilusión sentimental y apuntan a que su decisión de no posar juntos responde a su deseo de protegerla públicamente para evitar que la presión mediática termine por agobiarla.

¿Quién es Sofía?

El entorno cercano a Bertín Osborne asegura que uno de los factores determinantes que despertó el interés del artista por la joven fue su perfil marcadamente discreto. A diferencia del presentador, Sofía es completamente ajena al mundo del espectáculo y se había mantenido al margen de la luz pública hasta que su nombre comenzó a vincularse al del cantante. Las informaciones publicadas señalan que posee raíces brasileñas y holandesas y que desarrolla su actividad profesional en el sector comercial en Marbella.

Esta reserva ha caracterizado el vínculo desde sus inicios: Sofía nunca ha buscado el protagonismo mediático y apenas han trascendido detalles sobre su ámbito personal. Su irrupción en la vida del presentador coincidió además con una etapa de notable exposición mediática para Bertín, marcada por las controversias relativas a Gabriela Guillén y su hijo, así como por la relación constante con sus hijos mayores.

En declaraciones recogidas anteriormente por diversos medios, el propio Osborne llegó a reconocer haber mantenido encuentros con Sofía, aunque rechazó hablar de un enamoramiento formal y justificó sus salidas encuadrándolas en su hábito de compartir tiempo con distintas amigas. Pese a la prudencia con la que ambos gestionan su vida privada, esta nueva reaparición conjunta en Torrox vuelve a situar su relación en el foco informativo.