La gran noche de Alejandro Sanz: arropado por sus cuatro hijos, Stephanie Cayo y Raquel Perera

Alejandro Sanz ha vivido una de sus noches más memorables al presentar este miércoles en Madrid El Alma al Aire, el esperado musical basado en su discografía. El Teatro Coliseum de la capital española ha sido el escenario elegido para acoger esta producción, que utiliza las melodías más célebres del artista para vertebrar una historia ambientada en un pueblo pesquero del sur de España.

En un estreno que él mismo ha calificado de "sueño cumplido", el intérprete madrileño ha decidido romper con su tradicional discreción ante los medios. Por primera vez, se ha dejado ver pletórico acompañado de sus cuatro hijos y de su actual pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo. Manuela, de 25 años y fruto de su unión con Jaydy Michel; Alexander, de 23, nacido de su relación con Valeria Rivera; y los menores Dylan y Alma, de 15 y 12 años respectivamente, cuya madre es Raquel Perera, arroparon a su progenitor en esta señalada cita. Precisamente, Perera también ha asistido al evento, demostrando la cordial sintonía que mantiene con el músico tras su separación.

Durante el desfile ante las cámaras, el diseño escogido por Manuela, un elegante vestido ajustado de color rosa pastel con cuello alto, captó buena parte de los focos. La joven compartió protagonismo con Stephanie Cayo, deslumbrante con una prenda de estampado floral de corte vaporoso. La actriz ha devuelto la estabilidad sentimental a Sanz desde que iniciaran su romance a comienzos de 2026, y su posado conjunto reafirma que la relación avanza con paso firme. "Familia y amigos no pueden faltar nunca a mi lado", ha asegurado el cantante, visiblemente emocionado por el respaldo recibido de su círculo más íntimo.

Alejandro Sanz con sus hijos Alexander, Manuela, Alma y Dylan

Sobre el contenido del montaje escénico, el vocalista ha mostrado su enorme satisfacción por el resultado final. "Estoy muy contento. Ha sido muy bonito ver las canciones integradas en esta historia que es como una especie de fábula maravillosa", ha expresado. Además, ha destacado cómo las letras encajan "como si fuera un traje perfecto" dentro del argumento de la obra, que combina humor, emoción y temas de estricta actualidad. Ha querido tener también palabras de elogio para la productora y el elenco, asegurando que el trabajo de todo el equipo ha sido excepcional y augurando un rotundo éxito entre el público asistente.

La elección del Teatro Coliseum encierra, además, un profundo significado personal y nostálgico para el autor de temas como Corazón partío. "Mi padre tenía una oficina aquí arriba justo de este teatro y aquí venía yo a trabajar", rememoró con cariño y sentido del humor, apuntando a que en aquellos años "el trabajo infantil no era delito". Según sus propias palabras, a su progenitor le habría llenado de orgullo comprobar que un espectáculo centrado en su música se representa en ese mismo edificio, lo cual aporta un componente emocional añadido a las funciones que tendrán lugar en la céntrica sala madrileña.

Finalmente, Sanz también se ha pronunciado acerca de otros compromisos profesionales recientes y de su carácter accesible, agradeciendo que el público le perciba como un hombre sencillo. Asimismo, abordó su participación como invitado en los conciertos de la artista Shakira, con quien compartió escenario en la capital de España. Para el cantante, actuar junto a la colombiana supone sentirse "como en casa" por la gran amistad que les une. Durante dicha actuación, llamó la atención que luciese un brazalete con la bandera de Ceuta, un gesto con el que quiso trasladar su apoyo a la ciudad autónoma ante las dificultades actuales. "Siempre hay que acordarse de la gente que lo pasa mal", ha concluido, subrayando la importancia de no dejar a nadie en el olvido.