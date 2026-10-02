Bertín Osborne sobre su 'amiga' Sofía: "La veo igual que a otras cincuenta amigas más"

Sofía es la nueva 'amiga' de Bertín Osborne. Se trata de una joven alta y morena, de familia "mitad brasileña y mitad holandesa" con la que acudió este sábado junto al cantante al homenaje que recibió José Luis López, alias el Turronero, en Torrox. Fue a finales de 2025 cuando trascendieron las primeras informaciones sobre esta joven. En aquella ocasión no posaron de forma conjunta ante las cámaras, pero su presencia no pasó desapercibida.
Cuentan que ambos mostraron complicidad y compartieron bromas y gestos de cariño. El propio Turronero llegó a decir: "A Bertín y Sofía cualquier día los casamos, jaja".
Sofía no pertenece al mundo del espectáculo y ha mantenido un perfil muy discreto desde que su nombre comenzó a vincularse al cantante, al que habría acompañado en otros viajes.
Desde el programa Y Ahora Sonsoles se pusieron en contacto con él y Bertín negó que Sofía sea su novia. Bertín ha respondido: "No es mi novia. A Sofía la veo de vez en cuando, igual que veo a otras cincuenta amigas más".
Jesulín de Ubrique tendría una oferta encima de la mesa para que hable. Como ha contado Leticia Requejo en Telecinco, Jesulín estaría valorando dicha oferta para enfrentarse a Belén Esteban de manera pública. Todo parece indicar que María José Campanario y Juls Janeiro le habrían pedido al torero que dé la cara y que pare esto antes de que alguna de las partes diga algo de lo que se pueda arrepentir. Mientras Belén Esteban se sienta en ¡De Viernes! esta noche.
Después de unos días de silencio, Alba Carrillo se ha pronunciado en Instagram, donde ha dado señales de vida y pistas sobre las aventuras que piensa emprender junto a su hijo en Andorra. De momento no ha recibido la demanda de Feliciano López, que la ha interpuesto porque no quiere que siga hablando de él y quiere pararle los pies.