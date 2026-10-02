Comunicado urgente de Jesulín y Campanario ante el regreso de Belén Esteban a Telecinco

A escasas horas de que Belén Esteban regrese al plató del programa ¡De Viernes! para dar réplica a las distintas reacciones suscitadas por su última entrevista, Jesulín de Ubrique y María José Campanario han hecho frente a la polémica mediante la emisión de un comunicado de urgencia remitido por su despacho de letrados.

En dicho documento publicado en Hola, el matrimonio niega de forma tajante la veracidad de los testimonios ofrecidos por la excolaboradora de Sálvame en relación con el torero y con la hija que ambos tienen en común, Andrea Janeiro. La pareja ha optado por mantener la cautela y aplazar cualquier valoración pormenorizada hasta que finalicen las intervenciones mediáticas que la colaboradora tiene programadas en la cadena, argumentando que evaluar el escenario global es la vía más prudente para la defensa de sus derechos e intereses.

No obstante, el comunicado advierte de que no dejarán pasar por alto ninguna afirmación que ponga en riesgo su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, y confirma que se encuentran estudiando la interposición de las acciones legales oportunas tanto en la vía civil como en la penal o administrativa. Del mismo modo, el torero y su esposa apelan al sentido de la responsabilidad de los medios de comunicación para que eviten difundir o conceder veracidad a testimonios que no hayan sido contrastados previamente con pruebas fehacientes, reiterando su firme determinación de velar por la estabilidad de su entorno familiar.

El texto íntegro redactado por los letrados Mario Bonacho y Marisa Herrero-Tejedor, socios del bufete AVERUM Abogados y representantes legales de la familia Janeiro Campanario, expone de manera formal los siguientes puntos:

"En relación con las recientes manifestaciones públicas e intervenciones en medios de comunicación de Dª Belén Esteban:

Desmentido e inexactitud de los hechos: Dª María José Campanario y D. Jesús Janeiro desmienten de manera categórica e íntegra la veracidad de las manifestaciones vertidas por Dª Belén Esteban, reiterando que los hechos relatados no se corresponden con la realidad en ninguno de sus extremos. Prudencia y aplazamiento de valoraciones completas: Ante las intervenciones públicas en curso y las previstas para las próximas fechas por parte de Dª Belén Esteban, Dª María José Campanario y D. Jesús Janeiro van a mantener la debida cautela y reservar cualquier declaración o valoración pormenorizada hasta la conclusión definitiva de dicho ciclo de intervenciones mediáticas. Se considera que la evaluación global del escenario es la vía idónea para la adecuada defensa de sus intereses. Reserva y ejercicio de acciones legales: Transcurrido dicho periodo, se procederá a un análisis exhaustivo del conjunto de los contenidos emitidos. Ninguna manifestación o imputación que vulnere el derecho al honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen de nuestros representados o de su entorno quedará sin la oportuna respuesta jurídica. A tal efecto, se mantienen reservadas y en fase de estudio todas las acciones legales procedentes en las vías civil, penal o administrativa que en derecho correspondan. Protección del ámbito personal y llamamiento a los medios: Se reitera el compromiso firme de velar por la tranquilidad y el honor de la familia, solicitando respetuosamente a los medios de comunicación la máxima prudencia y la abstención de dar credibilidad a informaciones carentes de contraste o prueba, en deferencia a los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico".

Este movimiento legal responde al contundente testimonio que Belén Esteban ofreció hace tan solo una semana en su regreso a Telecinco, donde abordó aspectos clave sobre la relación entre el diestro y su primogénita. Durante su intervención, la tertuliana remarcó que contaba con el beneplácito de la joven para romper su silencio y poner voz a un malestar guardado durante años. A lo largo del programa, reprochó a Jesulín su comportamiento como padre y cuestionó la supuesta desigualdad de trato respecto a sus hijas, llegando a pronunciar declaraciones muy directas como: "¿Que yo he sido una sombra de Jesulín? No, la sombra ha sido él con su hija. Jesús con mi hija no ha sido bueno".

Entre las principales recriminaciones que la colaboradora volcó en plató destaca el esfuerzo financiero invertido en la etapa universitaria y de posgrado de Andrea en Londres y Estados Unidos, un desembolso que, según su versión, asumió en solitario sin aportación ni presencia del padre en hitos vitales como su graduación, momento en el que se preguntó abiertamente: "¿Por qué nunca han ido a verla a Londres o Estados Unidos?". Asimismo, la tertuliana afeó al torero la supuesta ayuda económica prestada a su otra hija, Julia Janeiro, para la compra de un inmueble valorado en unos 600.000 euros, sosteniendo que "si ayudas a una, tienes que ayudar a la otra". Visiblemente emocionada al concluir su relato, la colaboradora exteriorizó la amargura que le produce este distanciamiento con frases como: "No sé por qué lo hace. Me cuesta creer que no quiera a mi hija", unas palabras que reabrieron una histórica brecha televisiva que ahora podría trasladarse a los tribunales tras el anuncio emitido por el matrimonio Janeiro Campanario.