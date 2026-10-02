Michael Douglas revela el romance secreto con Kathleen Turner que ocultaron durante 40 años

Michael Douglas y Kathleen Turner mantuvieron una relación sentimental durante el rodaje de Tras el corazón verde, un romance que ambos decidieron ocultar públicamente durante cuatro décadas. El actor estadounidense lo cuenta ahora por primera vez en su autobiografía, One Helluva Ride, que llegará a las librerías el próximo 6 de octubre.

La revelación aparece en varios extractos del libro adelantados este viernes por la revista People. Douglas, de 82 años y ganador de dos premios Óscar, recuerda que la atracción entre ambos surgió durante el rodaje en México de la película estrenada en 1984.

El intérprete asegura que Turner le gustó desde el primer momento y que la atracción fue "de inmediato". Por entonces, Douglas seguía casado con su primera esposa, Diandra Douglas, aunque el matrimonio atravesaba un proceso de separación y, según relata el actor, ambos mantenían vidas sentimentales independientes.

Una química que traspasó la pantalla

"La química que tenía con Kathleen Turner era tan fuerte que, durante años, el público estuvo convencido de que teníamos una relación sentimental mientras rodábamos la película. Ambos lo negamos durante 'Tras el corazón verde', 'La joya del Nilo', 'La guerra de los Rose' e incluso durante la promoción de 'El método Kominsky' hace unos años", explica Douglas en uno de los fragmentos publicados por People.

Douglas y Turner volvieron a trabajar juntos después de Tras el corazón verde, compartiendo pantalla en La joya del Niloy La guerra de los Rose. Décadas después volvieron a coincidir en El método Kominsky.

Hasta ahora, los dos actores habían sostenido públicamente que entre ellos existió una fuerte atracción, pero que nunca llegaron a mantener una relación. Douglas admite en sus memorias que aquella versión no era cierta.

"La versión oficial fue la siguiente: Sí, lo confesamos, teníamos una química increíble. Sí, ambos éramos, como dijo Kathleen, 'muy coquetos', y sí, ambos estuvimos tentados, pero nunca pasó nada entre nosotros. Eso fue una mentira. Fue una mentira para proteger a mi esposa y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo durante 40 años", reconoce.

El éxito de 'Tras el corazón verde'

Douglas no se limitó a protagonizar Tras el corazón verde, sino que también ejerció como productor de la película. La cinta contaba la historia de Joan Wilder, una novelista romántica neoyorquina interpretada por Turner que viaja hasta Colombia para rescatar a su hermana de unos secuestradores y termina contando con la ayuda del aventurero Jack Colton, encarnado por Douglas.

El éxito de la producción propició que ambos actores volvieran a interpretar a sus personajes un año después en La joya del Nilo, estrenada en 1985. Cuatro décadas después de aquel primer rodaje, Douglas ha decidido revelar la relación que ambos habían mantenido en secreto.