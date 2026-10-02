Olivier Martinez acusa a su ex Halle Berry de intentar asfixiar a su hijo y exige la custodia completa

Nueva batalla legal entre Halle Berry y su exmarido, el también actor Olivier Martinez. La expareja, que ya protagonizó una larga guerra en los tribunales tras su separación en el año 2015 —dos años después de su boda y del nacimiento de su único hijo en común, Maceo, de 12 años—, vuelve a enzarzarse en un tenso enfrentamiento. El intérprete francés ha acusado a Halle Berry de haber intentado asfixiar al pequeño, motivo por el que ha solicitado la custodia completa del menor y una orden de alejamiento. Hasta el momento, ambos compartían la tutela tras el acuerdo definitivo que alcanzaron en 2023.

Tal y como ha publicado la prensa estadounidense, Martinez ha presentado un documento legal relatando el episodio que presuntamente habría sufrido el niño a manos de su madre el pasado 26 de septiembre. Según la versión del padre, su hijo estaba jugando en su dormitorio con unas gafas de realidad virtual cuando su madre habría entrado en la habitación para iniciar una discusión. Supuestamente, la actriz habría llamado a Maceo "idiota" y "estúpido" antes de llegar a forcejear físicamente con él. El relato sostiene que lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: "¿Quién domina ahora? ¿Quién domina?".

En su demanda, Olivier Martinez ha expresado que tiene "serias preocupaciones por la salud mental" de Halle Berry. Además, la acusa de mantener una conducta abusiva con el hijo que tienen en común, la cual vincula a un presunto "abuso del alcohol". Por el bienestar del niño, el actor ha solicitado al juez que revoque el acuerdo previo y le otorgue tanto la tutela íntegra de Maceo como una orden de alejamiento temporal contra la madre.

El escrito judicial detalla que el menor, que padece trastornos de aprendizaje, TDAH y dislexia leve, habría llamado a su padre "en estado de pánico" para pedirle que fuese a recogerlo de forma inmediata. El actor acudió en pocos minutos a la residencia, donde el pequeño le relató lo que supuestamente acababa de suceder. Según asevera el intérprete en los documentos, el niño "está traumatizado y no quiere volver a la casa de su madre".

El actor francés ha asegurado que no se trata de un hecho aislado y que Berry ya habría tenido comportamientos violentos hacia Maceo con anterioridad. Sostiene que en otra ocasión llegó a tirarlo al suelo, obligándolo a rendirse para que ella se apartara. Además, la acusa de realizar comentarios con connotaciones racistas hacia él en presencia del menor. Según su versión, Berry habría dicho al niño que su padre era un "blanco" que intentaba robar a una mujer negra, preguntándole al menor qué le hacía sentir eso siendo él "negro".

Ante estas durísimas acusaciones, la actriz ha respondido a través de su abogada, Marina Beck. En unas declaraciones concedidas a la revista Hello!, la letrada ha negado rotundamente la versión del actor y ha asegurado que la demanda "carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa". Beck ha señalado que existe "abundante evidencia, incluidas numerosas resoluciones judiciales, de que Olivier Martinez violó repetidamente las órdenes judiciales e interfirió con las intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en detrimento de Maceo".

La representante legal de Berry concluyó afirmando que esta maniobra judicial no resulta del todo inesperada "viniendo de una persona con un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento". Asimismo, recalcó que la actriz, aunque profundamente apenada, no permitirá que este tipo de conductas la disuadan de seguir luchando por el bienestar de su hijo en los tribunales.