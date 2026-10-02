Tamara Gorro reaparece tras sus problemas de salud y aclara su situación con Cayetano Rivera

Tras varios meses alejada de los focos debido a un bache de salud del que poco a poco se va recuperando, Tamara Gorro ha acudido a un evento, en el que estuvo acompañada por otros rostros conocidos como Alejandra Osborne, Helen Lindes o Marta Sánchez, donde mostró una actitud sincera respecto a su actual estado anímico y su situación personal.

Tamara quiso enfatizar la importancia de otorgar la prioridad a sí misma. Aseguró que todavía se encuentra en proceso de recuperación psicológica y que ha aprendido la valiosa lección de ponerse por delante de todo, argumentando que, si uno no está bien, es imposible cuidar adecuadamente de su entorno más cercano, incluidos sus propios hijos.

Respecto a los constantes rumores de crisis en su supuesta relación sentimental con Cayetano Rivera, se mostró especialmente enigmática y tajante. Evitó confirmar o desmentir cualquier tipo de ruptura, recordando a los periodistas que ella nunca había oficializado el noviazgo. Con un tono irónico, llegó a bromear diciendo que también podrían inventar que espera un hijo de George Clooney o que ha mantenido un idilio con Brad Pitt, dejando claro que no piensa someter su intimidad al escrutinio público.

Donde no tuvo reparos en ser completamente transparente fue al hablar del hermano de este, Francisco Rivera. La presentadora admitió que no mantiene ningún tipo de vínculo con el exdiestro, al que aseguró haber visto una sola vez en su vida. En este punto, protagonizó un divertido momento al utilizar la expresión coloquial "hace más años que la tana", provocando risas al darse cuenta del involuntario juego de palabras con el nombre de la hija mayor del torero.

Por otro lado, también reflexionó sobre la incomprensión que rodea a las enfermedades de salud mental y la presión mediática que sufren los personajes públicos. Lamentó que la sociedad a menudo exija a quienes padecen este tipo de problemas que permanezcan ocultos o en un estado de tristeza permanente, defendiendo su derecho a retomar su rutina profesional y a esforzarse por buscar la felicidad a pesar de las adversidades.

Finalmente, reconoció haber sufrido dolorosas decepciones personales en los últimos meses. Explicó que durante su etapa más complicada ha aprendido a no esperar nada de nadie para evitar sufrir, subrayando que la responsabilidad de salir adelante recae exclusivamente en uno mismo, una lección que considera fundamental para su recuperación definitiva.