Alejandra Osborne: "Dentro de poco vamos a conocer al hijo pequeño de mi padre y Gabriela Guillén"

Un año más, Alejandra Osborne y Helen Lindes asistieron a la presentación, en calidad de madrinas, de las últimas novedades de la marca Rowenta, experta en cuidado capilar, y en esta ocasión también de hogar y belleza. La hija mayor de Bertín Osborne comentó lo bien que se encuentra su padre. "Ya está totalmente recuperado, y comentó que dentro de muy poco se va a producir un encuentro familiar para conocer al hijo que tiene con Gabriela Guillén. Estamos deseando, pero como no ha parado en todo el verano, ahora ha dicho que lo va a organizar, sé que estuvo el pequeño, pero casualmente yo no estaba, y estamos todas esperando que lo organice, ya ha hablado con Gabriela y como he dicho estamos esperando a que nos digan". Así lo contó.

Helen Lindes fue fiel a la cita y comentó lo feliz que está con su familia numerosa. "Llevo 10 años como embajadora de la firma, esto es como una familia. Me encuentro muy bien, es cierto que me cuido, me gusta hacer ejercicio, ahora ya estamos en plena vuelta al colegio, y a la rutina que también viene bien sobre todo para los niños, que regresen al colegio, y que estén con los amigos. El verano ha sido muy corto, pero ha merecido la pena porque el nuevo trabajo de mi marido Rudy nos ha llenado de alegría, lleva toda la vida dedicado al baloncesto, y ahora que no está en la cancha, sino en el equipo directivo, es una subida muy importante desde el punto de vista profesional, y le veo menos lesionado (risas)". De esta manera lo explicó.

Un matrimonio muy sólido, con sus 3 hijos, y, según comentó, el secreto de su relación es el gran respeto mutuo que se tienen. "Como padre es el mejor, es mucho más niñero que yo, él quería ser padre de 3 y lo hemos conseguido y felices de ello, lo que más admiro de él es lo trabajador que es, lo perseverante y su honestidad".

Una gran convocatoria a la que también asistió Marta Sánchez, que en pocos días presentará Pop-Cut, su primera exposición de collages, diseñados por ella misma.

Agatha Ruiz de la Prada, recién llegada de Bulgaria, no para de trabajar y está cada día más encantada. Carla Goyanes, Tamara Gorro y Alejo Sauras, entre otras caras conocidas.