El dramático presente de Guillermo Vilas, el tenista que enamoró a Carolina de Mónaco

Fue uno de los grandes del tenis internacional. Argentino, está considerado uno de los mejores deportistas de su país. Ahora, a sus setenta y cuatro años, casado, con cuatro hijos, atraviesa un serio contratiempo en su salud. Se ha divulgado que padece alzhéimer; en realidad, es víctima de un trastorno neurovegetativo, deterioro mental que refleja por sus problemas de memoria.

Guillermo fue, en sus años de triunfos, un deportista que no sólo aparecía en las páginas deportivas de todo el mundo, sino que era rostro habitual en las de las revistas del corazón. Y todo ello porque era un galán fuera de las pistas que sostenía grandes amistades con mujeres de elevada posición social o populares por otros motivos. Carolina de Mónaco fue una de ellas, con quien a lo largo de cinco meses vivió un apasionado idilio que no acabó en boda de milagro. La princesa Grace influyó decisivamente para que no sucediera dicha unión.

Todo comenzó cuando Guillermo ganó un año el torneo de tenis de Montecarlo el 11 de abril de 1982 enfrentado al checo Iván Lendl, y recibió el trofeo de manos de la princesa Grace. Aquel evento sucedió en el Country Club de Montecarlo. Y allí estaba ella, expectante, bellísima. Divorciada entonces de su primer marido, el playboy Philippe Junot, fijó su mirada en la de Guillermo Vilas. El encuentro entre ambos acabaría en la cama. Guillermo abandonó a su pareja de entonces, Gloria Blondeau, iniciando un buen rollito con la princesa. Se veían en el apartamento que ella ocupaba en París.

Fue en 1982 cuando volvieron a encontrarse en Los Ángeles. Desde allí emprendieron viaje a Honolulú, rumbo a una pequeña isla, Maui, como si fuera una fascinante película en un escenario paradisíaco. Un reportero de Paris Match los seguía dotado de un buen equipo fotográfico. Se publicaron ardientes imágenes de la pareja, descartando por pudor otras, en las que se apreciaba la pasión que sus sentidos despertaban.

Portada de la revista Hola de 1982 (cortesía)

De nada sirvió que la princesa Grace montara en cólera en palacio. Carolina hacía lo que le daba la real gana. Apropiado lo de real. Cinco meses duraría aquel impetuoso romance y luego, cada cual siguió su camino y sus aventuras amorosas.

Probablemente se vieron en ocasiones posteriores, pues Vilas iba a Mónaco de vez en cuando para intervenir en torneos tenísticos. Pero de aquella apasionada amistad sólo quedarían las cenizas del fuego que hubo entre ambos unos meses.

El tiempo puso a cada uno en su sitio y Guillermo Vilas encontró en la persona de Phiangphathu Khumueang su pareja para toda la vida, con quien ha sido padre en cuatro ocasiones. Ahora, ella vela su día a día, cuando Guillermo es ajeno a cuanto le ocurre, sumergida su mente en la oscuridad.