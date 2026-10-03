Rania de Jordania y Abdalá II, abuelos por cuarta vez tras el nacimiento de unas gemelas

Miembros de la dinastía hachemita, los reyes de Jordania gobiernan el país desde 1921, considerados herederos del profeta Mahoma. Su actual generación hace el número cuarenta y uno. Esa descendencia otorga al rey la legitimidad religiosa e histórica para ostentar el trono y actuar como custodio de los lugares sagrados islámicos.

El rey Abdalá II es un musulmán suní y practica una política moderada en el islam, en Oriente Medio. Ejerce una función de respeto y protección hacia la comunidad cristiana minoritaria en Jordania y Jerusalén. Abdalá es rey de Jordania desde la muerte de su padre, el rey Hussein. Está casado con la bellísima reina Rania, nacida Rania Al-Yassin.

Nacido en 1962, asumió el trono jordano el 7 de febrero de 1999 tras enterrar a su progenitor. Abdalá II es el hijo mayor de Hussein I y su segunda esposa, la princesa Muna, de origen británico.

En cuanto a la reina Rania, nacida en Kuwait en 1970, se casó con Abdalá en 1993. Ejerce una labor humanitaria y educativa. Son padres de cuatro hijos. La reina Rania desciende de una familia palestina refugiada en Kuwait. Abdalá conoció a Rania en 1992 en el transcurso de una cena.

Rania, por sus antecedentes familiares, es comprensible que defienda la causa palestina, así como los derechos de la infancia, la sanidad, los derechos asimismo de la mujer, la sanidad y la educación. Es muy influyente en el mundo también de la moda.

Son abuelos de cuatro nietas. La primera, la princesa Iman, es hija del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa. Su segunda nieta es Amina, la hija mayor de la princesa Iman y Jameel Alexander Thermiotis, nacida en 2025. El pasado 14 de agosto, ambos les hicieron nuevamente abuelos con el nacimiento de las gemelas Talia y Rania, en honor a su abuela materna.