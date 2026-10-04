15 años del 'sí, quiero' de Cayetana de Alba y Alfonso Díez que desató un cisma familiar

Este lunes 5 de octubre se cumplen quince años de la tercera boda de Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba. A sus ochenta y cinco años, la duquesa de Alba le daba el 'sí, quiero' a Alfonso Díez Carabantes, funcionario de Estado y veinticuatro años menor que ella, en la capilla del Palacio de las Dueñas —Sevilla— tras meses de negociaciones familiares y una tremenda expectación mediática.

Cayetana y Alfonso Díez se habían conocido décadas atrás, gracias a Jesús Aguirre, el segundo esposo de la duquesa, ya que Alfonso era hermano de Pedro Díez, un buen amigo de Aguirre. Sin embargo, en aquel momento solo compartieron encuentros puntuales y formales. Fue en 2008 cuando Cayetana y Alfonso coincidieron de nuevo, por casualidad, a la salida de unos cines en Madrid. Tras ese encuentro accidental, comenzaron a verse de forma discreta para tomar café, charlar sobre arte y cine, y pasear. Lo que comenzó como una compañía amigable pronto derivó en un romance consolidado que saltó rápidamente a la prensa del corazón.

El anuncio con la intención de casarse por parte de la duquesa generó un intenso revuelo mediático y familiar, ya que tanto los hijos de la duquesa como sectores de la aristocracia y la opinión pública veían la relación con escepticismo, temiendo que Alfonso tuviera un interés económico o mediático.

Finalmente, para demostrar que su amor era desinteresado, Alfonso Díez firmó en 2011 una renuncia explícita a cualquier título, pensión o parte del patrimonio de la Casa de Alba. Paralelamente, Cayetana adelantó en vida el reparto del patrimonio de la Casa entre sus seis hijos.

"Estamos muy bien y somos muy felices. Alfonso me da tranquilidad y seguridad. Tiene un carácter fuerte, y yo también. Pero prefiero un hombre de carácter a uno que diga amén a todo", decía Cayetana de Alba sobre Alfonso.

Resueltas las dudas patrimoniales, los hijos dieron su visto bueno y la pareja obtuvo la bendición para casarse el 5 de octubre de 2011, en una ceremonia oficiada por el sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, confesor de la duquesa.

El padrino fue su hijo mayor, Carlos Fitz-James Stuart —actual duque de Alba—, y la madrina fue Carmen Tello, íntima amiga de Cayetana y esposa del torero Curro Romero.

Cayetano Rivera y su hermano Francisco, realizaron las lecturas de la ceremonia

La novia lució un diseño exclusivo de Victorio & Lucchino en color rosa palo con un escote barco en encaje, talle ceñido y falda con volantes de gasa. Lo complementó con un lazo verde oliva en la cintura y unos jazmines de tela en las muñecas. Como joyas llevó un brazalete de brillantes, regalo de su madrina la reina Victoria Eugenia, una pulsera de brillantes que le regaló su primer marido, Luis Martínez de Irujo, y unos pendientes de dobles lágrimas de brillantes. El novio, por su parte, vistió un chaqué clásico gris oscuro confeccionado a medida con corbata en tono azul grisáceo.

Fue una ceremonia íntima con apenas 40 invitados, entre familiares y amigos cercanos. Estuvieron cuatro de sus seis hijos, a excepción de Eugenia Martínez de Irujo por estar ingresada debido a un brote de varicela severa, y de su hijo Jacobo y su esposa Inka Martí, debido a las desavenencias previas por el reparto anticipado de la herencia. Curiosamente, estuvieron presentes sus exnueras María de Hohenlohe, María Eugenia Fernández de Castro y Genoveva Casanova, mientras que faltó Matilde Solís.

Sí asistieron rostros tan conocidos como Francisco Rivera, exmarido de Eugenia, Cayetano Rivera junto a Eva González, su íntima y madrina de la boda Carmen Tello y su marido, Curro Romero, el doctor Trujillo, neurocirujano que la había operado en el año 2009. También los hermanos de Alfonso, Pablo y Begoña, su sobrina Rocío con su marido, el jinete Felipe Zuleta.

El almuerzo posterior se sirvió en los patios y salones del palacio, elaborado por el catering Miguel Ángel. Al finalizar el banquete, la pareja salió a las puertas del Palacio de las Dueñas para saludar a los cientos de sevillanos y periodistas congregados que gritaban "¡Viva la duquesa!" o "¡Te queremos, Cayetana!". En un gesto espontáneo se descalzó y bailó una rumba al ritmo de las guitarras del grupo Siempre Así.

Alfonso Díez se integró plenamente en la vida de la duquesa, manteniendo una actitud discreta y alejada del afán de protagonismo. El matrimonio concluyó con el fallecimiento de la duquesa el 20 de noviembre de 2014, a los 88 años, en el Palacio de las Dueñas.