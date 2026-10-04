El desafío de Belén Esteban a la familia Janeiro: "A mí no me da miedo el comunicado"

Belén Esteban se sentó en el plató del programa de TV para seguir abordando distintos aspectos de su relación con Jesulín de Ubrique y la hija que tienen en común, Andrea Janeiro. Una entrevista que se tradujo en un aplastante éxito de audiencia, marcando un 19,7% de cuota de pantalla.

Belén comenzó rotunda contra Julia Janeiro : "Julia, no me vuelvas a insultar porque yo no soy una payasa ni miento, ni soy analfabeta. No tendré títulos de nada, pero no me insultes, porque yo cuando se hablaba de ti en la tele, te defendía".

Belén también se pronunció sobre el conflicto entre Andrea y Julia Janeiro, asegurando que no estaba dispuesta a revelar los detalles: "Todo el mundo está esperando que yo cuente el problema entre hermanas y no lo voy a hacer". Lo que sí desveló es que Andrea tiene "bloqueado a su padre, a su hermana y a María José".

Belén hizo autocrítica reconociendo que no siempre había actuado de la manera adecuada. "Sé que algunas veces he estado bien y otras no. Soy muy crítica conmigo porque me han enseñado a serlo". "Creo que ninguno de los dos hemos sido capaces de hacerlo bien por nuestra hija. Ni él ni yo", concluyó.

Belén abordó sin tapujos la relación con el padre de su hija, arremetiendo contra sus ausencias prolongadas y desvelando episodios familiares nunca antes contados, en los que recordó episodios del pasado para ilustrar la diferencia de trato hacia su hija Andrea respecto a otros miembros de la familia. También denunció que el torero lleva más de dos años sin felicitar a su hija por su cumpleaños y que su presencia paternal ha sido inexistente.

Un reportero conectó desde casa de Juls Janeiro para leer un comunicado de la familia. Esteban respondió con una pregunta: por qué Jesulín no reclamó la custodia en su día si ella le impedía ver a la niña.

Con respecto al cara a cara con Beatriz Trapote, ambas se vieron por conexión, ella desde el plató y su excuñada desde la sala vip. Trapote ironizó con que todo empezaba bien porque Belén no había llorado. Esteban contestó que no necesita ceder ninguna corona porque nunca ha tenido una, y se declaró «La Patrona». Trapote hizo comentarios sobre la salud de Belén y esta le replicó si ella era «Miss Fitness».

Después de la entrevista, Belén atendió a los medios de comunicación a las puertas de su domicilio donde quiso zanjar cualquier especulación sobre posibles represalias legales por sus palabras, asegurando que no se siente intimidada. "A mí no me da miedo el comunicado".

El momento de mayor rotundidad se ha producido al analizar las intervenciones de Beatriz Trapote, de quien ha rechazado tajantemente cualquier posibilidad de participar en un encuentro televisado para debatir sus diferencias. "Yo no quiero un cara a cara con esta señora. Porque es que esta señora no pinta nada".

En la actualidad, las prioridades de Belén han cambiado. "Ahora mismo estoy con mi Instagram. Estoy muy contenta", ha afirmado, consolidando su perfil en las redes sociales. Ha explicado que su regreso a los platós respondió a una invitación puntual y que su intención es retomar la tranquilidad de su día a día.

Los mejores titulares de la entrevista de Belén Esteban

"Con 27 años mi hija me ha dicho que hable, pero quiero recordar a la gente que mi hija sigue siendo anónima, lo único que me ha dado autorización para hablar. Ella no ha hecho ninguna declaración, no ha dicho nada. Lo único que se lo ha dicho a su madre, porque estamos hartas, esta guerra no la empecé yo, esta guerra la empezaron otras personas. El primero, el padre mandándome un burofax el 19 de marzo, y yo no quiero una guerra con Julia pero luego Julia también la empezó".

"Cuando la gente dice: 'qué pesada, 27 años contando lo mismo', pues oye, llevamos 40 años escuchando hablar de Isabel Pantoja y nadie se queja".

"Mi hija y yo no nos sentimos solas, tenemos a nuestra familia". "Hoy voy a venir a por todas. Hemos recibido un audio de que, por favor, no nombremos a la yaya del campo y la tita", agradeciendo al igual que a su familia, su madre y Miguel, su marido.

"Primero fue tu madre, para matarse conmigo que muy mal porque lo hice, y ahora eres tú. Entiendo que a Julia le hayan contado una historia, pero la verdad solo tiene un camino. El que no da la cara, por mucho que te duela, es tu padre".

"Lo que haya que denunciar, que lo hagan. Tengo esa duda, no me corresponde a mí responder. Lo tiene que hacer la señora María José y don Jesulín".

"Mi hija le bloquea en julio del año pasado. Con el burofax lo desbloquea para hablarlo. Si ahora tiene bloqueado a su padre, sus razones tendrán, que no lo voy a decir yo cuáles. No me tengo que meter".

"Jesús no quiso pagar a medias los estudios de nuestra hija. Te crees que los gastos de una carrera en Londres tengan que decir un padre. A mi hija en IPC le debía 80.000 euros y un día llaman a mi hija, menor, y le piden un documento para desgravárselo".

"Creo que Julia Janeiro está manejada por ella. No quiero quedar de prepotente, pero tengo muy claro y entiendo que trabajen porque todo el mundo tiene que hacerlo, pero han esperado el momento de que me fuera de televisión".