Francisco Rivera y Lourdes Montes: 13 años de un matrimonio que salvó al torero

Francisco Rivera y Lourdes Montes llevan casados trece años. Si este número trae mal fario para algunos, no piensan en ello; no nos consta que sean supersticiosos. Una pareja estable, que ha significado para el torero la tranquilidad que necesitaba, después de una vida arriesgada en los ruedos, con tragedias familiares, que él ha sabido sobrellevar. No era fácil.

Huérfano de Francisco Rivera, Paquirri, desde 1984, luego de madre, en 2004, con vaivenes sentimentales en su movida existencia. Con un matrimonio infortunado con Eugenia Martínez de Irujo, del que nació su amadísima hija Tana, entre 1998 y 2002. Lourdes Montes le ha proporcionado a Francisco una vida feliz, tranquila, que nada tiene que ver con el pasado de este, entre vaivenes sentimentales casi siempre.

Francisco de Asís Rivera Ordóñez, motejado un breve tiempo como Paquirri en recuerdo de su padre, tiene en la actualidad cincuenta y dos años. Es un personaje muy atrayente para los lectores de revistas rosas y telespectadores de programas del corazón, más seguidos por estos que por la afición taurina. No ha sido un torero de masas, ni un diestro clásico. Digna su carrera en los ruedos, pero sin alcanzar por su estilo un puesto superior en el escalafón. Valiente siempre, desde luego, de arte exiguo. Más apreciado para los aficionados de la Maestranza que por los de Las Ventas, que en el ruedo madrileño no consiguió nunca alguna faena que lo encumbrara.

Desde que se cortó la coleta, Francisco le ha proporcionado a Lourdes la tranquilidad que esta deseaba. Se dedica a los negocios en los que ha obtenido pingües beneficios. Tiene vista comercial para ellos.

Como ha ganado mucho dinero en los toros ha podido permitirse el lujo de tener un patrimonio inmobiliario apreciable. Partiendo de su impresionante vivienda en Sevilla, un dúplex de doscientos metros cuadrados, cuyas terrazas tienen vistas espléndidas al histórico Alcázar, divisándose la popular Giralda. Allí reside junto a Lourdes y sus retoños desde hace trece años.

Al evocar ese tiempo en común, ella ha comentado lo que sigue: "Después de esos trece años sé que te volvería a elegir una y mil veces". Y en su cuenta agregó cuatro fotografías del enlace civil (no han podido casarse por la Iglesia dadas las circunstancias de Francisco), que ocurrió el 14 de septiembre de 2013 en la finca rondeña El Recreo de San Cayetano, que perteneció a su abuelo materno, Antonio Ordóñez.