Jesulín de Ubrique reaparece en los ruedos ajeno a la polémica con Belén Esteban

Jesulín de Ubrique ha decidido dar un paso al frente y reaparecer públicamente en su hábitat natural: los ruedos. El diestro ha vuelto a ponerse delante de los astados en un festejo celebrado en Povedilla (Albacete), demostrando que su pasión por la tauromaquia se mantiene intacta a pesar del paso de los años y de las constantes presiones externas. Durante la jornada, el torero se mostró visiblemente feliz, regalando sonrisas a los aficionados y dejando claro que el coso sigue siendo su principal refugio personal y profesional.

Esta esperada vuelta a la actividad taurina se produce tras volver a acaparar los titulares de la prensa del corazón tras las recientes declaraciones de Belén Esteban en televisión. Lejos de alimentar la controversia, el andaluz optó por la prudencia y, poco después del revuelo, emitió un contundente comunicado oficial firmado de manera conjunta con su esposa, María José Campanario, para zanjar cualquier tipo de especulación sobre su vida privada.

Ajeno a la enorme expectación que suscita cada uno de sus movimientos, el diestro gaditano ha preferido centrarse estrictamente en su labor frente al toro con una actitud sumamente relajada y profesional. Esta comparecencia demuestra su voluntad de aislarse del ruido mediático y de las tertulias televisivas, buscando la tranquilidad que le proporciona el ejercicio de su vocación de toda la vida.

La presencia del torero generó un notable ambiente festivo entre los asistentes, que le brindaron una calurosa acogida desde el primer momento. Para muchos de sus seguidores, ver a Jesulín disfrutar con tanta naturalidad de su oficio es una señal inequívoca de que ha logrado separar su faceta pública de las polémicas familiares que frecuentemente intentan empañar su figura.

Su sonrisa como carta de presentación no solo apacigua los rumores, sino que subraya su firme decisión de seguir disfrutando de las tradiciones taurinas sin permitir que los conflictos televisivos interfieran en su trayectoria ni en su paz familiar.