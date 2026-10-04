Sara Carbonero, Blanca Romero o Paz Vega: los famosos arropan a Shakira en su nuevo concierto

La expectación era máxima y el despliegue artístico no defraudó. La gira europea de la estrella internacional ha aterrizado con una fuerza imparable, convirtiendo el recinto de Macondo Park en el epicentro absoluto de la actualidad social. La cantante, inmersa en la exitosa serie de actuaciones de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, demostró una vez más su innegable capacidad de convocatoria al reunir en las zonas VIP a una nutrida representación de la crónica social. Nadie quiso perderse la oportunidad de disfrutar en directo de los nuevos himnos de Shakira, así como de los grandes clásicos que han marcado a varias generaciones.

Entre las figuras más destacadas de la velada se encontraba Sara Carbonero, quien acudió a la cita musical maravillosamente acompañada por su gran amiga y socia inseparable, Isabel Jiménez. Ambas comunicadoras, que comparten tanto proyectos profesionales como una sólida amistad desde hace años, disfrutaron de la noche participando en el comienzo del concierto y coreando las canciones más populares del repertorio. Su presencia ante los medios gráficos confirmó, una vez más, que forman uno de los tándems más estables y queridos del panorama nacional.

El ambiente familiar fue otra de las grandes notas dominantes en los prolegómenos del evento. Hasta las instalaciones se acercaron la modelo y actriz Blanca Romero junto a su hija, Lucía Rivera. Las dos posaron sonrientes y relajadas, evadiéndose por unas horas del foco mediático que actualmente persigue a la familia de su expareja, Cayetano Rivera. Lejos de polémicas, madre e hija demostraron estar muy unidas y dispuestas a disfrutar del vibrante espectáculo.

En esta misma línea, la actriz Paz Vega acaparó buena parte de los flashes al presumir orgullosa de sus hijos mayores, Ava y Orson Salazar Jr. Los jóvenes, que poco a poco van haciéndose un hueco en los eventos públicos, posaron con gran naturalidad junto a su madre. Del mismo modo, la también intérprete Juana Acosta hizo gala de una enorme sintonía con su hija Lola Alterio.

La interminable lista de personalidades que desfilaron por el espacio habilitado para la prensa reflejó la diversidad del público que admira a la intérprete. Destacados deportistas de élite como la atleta Ana Peleteiro, el exfutbolista Fernando Llorente o el que fuera capitán madridista Marcelo Vieira, quien acudió del brazo de su mujer Clarice Alves, compartieron espacio con figuras de la televisión, rostros de la interpretación como las actrices Ana Fernández y María de Nati, o la presentadora Alba Lago.