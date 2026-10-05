Alba Carrillo confiesa que votó a Sumar porque el PSOE le parece "muy de derechas" y arremete contra Vox

Tras conocerse que diez años después de su separación, Feliciano López ha decidido emprender medidas legales contra su exmujer, la modelo Alba Carrillo, la exmodelo no ha dudado en responder.
Tras asegurar que no le había llegado la demanda, Alba puso rumbo a Andorra acompañada de su hijo Lucas, nacido de su anterior relación con el expiloto Fonsi Nieto, para presentar un evento de carácter benéfico organizado por Unicef. A su regreso a Madrid para retomar su agenda profesional en TV, ha roto finalmente su silencio ante los medios, dejando claro que no tiene intención de amedrentarse. "Yo siguiendo mi línea. Disfrutando y luchando, por supuesto, por la libertad de expresión, que es un derecho constitucional", ha defendido con firmeza. Asimismo, ha asegurado que este asunto judicial no le supone "ningún dolor de cabeza" y ha recalcado que "estoy feliz, tranquila. Todos los ámbitos de mi vida están muy bien".
Alba ha regresado este lunes 5 de octubre con más ganas de hablar que nunca. Tras el anuncio de convocatoria electoral, Carrillo ha entrevistado a la diputada Estrella Galán, de Sumar, donde no ha dudado en contar que "me acusan mucho de ser sanchista, pero en las anteriores elecciones os voté a vosotras (Sumar). A veces, el PSOE me parece muy de derechas". Alba no perdió ocasión de criticar a Vox afirmando que "es incoherente ser de la clase obrera, vivir en Vallecas y votar a VOX. Es ir en contra de tus propios intereses, es como ser mujer y votar a VOX, no puede ser".
Después no ha perdido la ocasión de dirigirse a la audiencia recordando que en los últimos meses han tenido que "lidiar con situaciones inéditas" como "apagones, el ascenso y la caída de Julia Janeiro como ídolo, colaboradores adictos al móvil y aburridísimos contenidos sobre Makoke. Los hemos superado todos con éxito", ha asegurado.
Después ha querido explicar su ausencia cuando su nombre estaba en boca de todos. "A nivel personal, también me ha tocado lidiar con mucho tonto, mucho, de todo tipo y condición, pero los he superado siempre con una sonrisa y mucho coño. He estado malita esta semana como media España, pero he decidido que ha llegado mi tiempo".
También ha dicho que va a hablar de todos los frentes que tiene abiertos. "Siempre he dicho que cuando una presentadora es protagonista de una noticia está mal ignorar la información, se puede contar de una manera u otra, pero se tiene que contar", afirmando que iba a hablar de Omar Montes, Feliciano López, Ana Obregón o Paloma García Pelayo.