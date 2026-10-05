El comunicado de Campanario y Jesulín no amedrenta a Belén Esteban, que marca un nuevo "belenazo"

Nuevo belenazo en ¡De Viernes! con Belén Esteban que obtuvo un 19,7 % de audiencia, a pesar de que fue una entrevista marcada por los numerosos cortes publicitarios. Horas antes, Jesulín y María José Campanario emitieron un comunicado donde "desmintieron de manera categórica la veracidad de las manifestaciones vertidas por Dª Belén Esteban, reiterando que los hechos relatados no se corresponden con la realidad en ninguno de sus extremos".

Una entrevista donde Belén confirmó que las hermanas están enfadadas, dejando claro, eso sí, que no pensaba contar qué fue lo que les enfadó. Ante las preguntas de los colaboradores, Belén confirmó que Andrea tiene bloqueados a Julia y a Jesulín, además de recordar que: "Con 27 años mi hija me ha dicho que hable, pero quiero recordar a la gente que mi hija sigue siendo anónima, lo único que me ha dado autorización para hablar".

Tampoco quiso citar ni a Carmen Bazán ni a su hija Carmen Janeiro. "Hoy voy a venir a por todas. Hemos recibido un audio de que, por favor, no nombremos a la yaya del campo y la tita".

El abogado de Feliciano López ha dejado claro que "una cosa es libertad de expresión, otra libertad de insultar", dice Ricardo Ibáñez. Feliciano está harto de recibir bofetadas durante más de diez años —Alba Carrilloy él se separaron en junio de 2016— y ha decidido plantarse. Si no lo hizo antes, que es la pregunta que nos hacemos muchos, fue por pereza. Pensaba que Alba "se calmaría", dicen sus allegados.

El letrado argumenta que hay insultos recientes y que los pasados han quedado recogidos en las redes sociales, de forma que cualquiera puede consultarlos. "Lo que hay en internet no se borra". Todos están registrados en un acta notarial que ha sido debidamente presentada en la demanda. "No son 20 o 30. Es que es uno tras otro, deje en paz ya a este hombre".