El duro ataque de Asraf Beno a Isabel Pantoja: "Es una gran cantante pero no tan buena persona"

El paso de Asraf Beno por el programa de televisión Supervivientes All Stars 3 ha dejado una de las intervenciones más sinceras sobre el conflicto familiar que rodea a su esposa, Isa Pantoja. Durante su participación, no ha dudado en exponer el daño psicológico que tanto Isabel Pantoja como Kiko Rivera han causado a su pareja a lo largo de los últimos años.

Uno de los episodios más dolorosos relatados por Beno se remonta al pasado mes de mayo, cuando la artista se puso en contacto con su hija tras seis años de silencio. Según ha explicado, le envió un mensaje asegurando que la amaba y que deseaba conocer a sus nietos. Sin embargo, cuando la joven propuso una fecha para el reencuentro, volvió a desaparecer sin dar explicaciones. "No veas la cara de ilusionada que tenía buscando fechas para ir a verla. Y justo cuando encuentra la fecha se la dice a la madre y no tiene respuesta", ha lamentado.

La opinión de Asraf sobre su suegra es tajante. Beno ha recordado sus inicios en la finca familiar en 2018, donde sintió el rechazo constante por no tener un estatus económico elevado. Por ello, decidió apartarse mucho antes de que lo hiciera su esposa. "Tengo que decir que ahora soy yo el que no quiero tener relación con ella (...) es una gran cantante pero no tan buena persona", ha sentenciado, criticando además su nulo interés por sus nietos, Albertito y el recién nacido Cairo.

Las críticas no se han limitado a la matriarca de la familia, sino que se han extendido con dureza hacia Kiko Rivera. "Es una persona egoísta. Solo piensa en lo suyo, en él estar bien, y los demás da igual. Es como un niño mimado, que necesita llevar la razón todo el rato, necesita que se crea que él tiene la razón siempre, que siempre hay que pedirle perdón a él... Entonces, a mí todo lo que me duele de Kiko es por el daño a Isa. Hace poco le he llamado que si era una cuchara porque ni pincha ni corta. ¿Qué manera de expresarse es esa? ¿Por qué la desprecias así cuando supuestamente quería arreglarlo con ella? ha sentenciado.

El concursante ha denunciado la evidente diferencia de trato que siempre ha existido entre los hermanos. "Mi sensación es que no son justos con ella. No la trataban igual que su hermano. Siempre haciendo diferencias. Kiko se ha metido con ella, le ha dicho de todo, y le ha perdonado. Y a Isa que no ha hecho nada, ni le ha insultado, ni le ha hecho un desprecio, ni nada, no lo soluciona con ella. No lo veo normal".

A pesar del sufrimiento acumulado y de los continuos desaires de la familia mediática, Asraf ha querido finalizar su intervención con un mensaje de esperanza. Ha subrayado que su prioridad absoluta es el bienestar de su hogar. Completamente emocionado, ha confesado que la paternidad ha sido una experiencia única que llena de alegría y estabilidad su vida cotidiana, alejándolo de las polémicas ajenas a su núcleo familiar.