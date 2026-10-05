El espectacular collar de diamantes de 22.000 euros que Plex ha regalado a Aitana

Aitana Ocaña ha vuelto a acaparar todas las miradas tras dejar al descubierto un exclusivo complemento cargado de significado romántico y guiños a la cultura pop. La artista catalana luce el icónico colgante Bubble Initial Necklace, una pieza emblemática de alta joyería diseñada por el célebre joyero de las estrellas Alex Moss. La historia tras este peculiar accesorio se remonta a una petición explícita de Justin Bieber, quien encargó la joya original a Moss decorada con la letra «B» para regalársela a su esposa, Hailey Bieber.

Sabiendo que el creador de contenido Daniel Alonso, conocido popularmente como Plex, es seguidor del artista canadiense desde hace años, no resulta extraño que haya querido encargar su propia versión personalizada para la cantante. En esta ocasión, el colgante que luce Aitana reemplaza la inicial original por una «D» luminosa, en clara referencia al nombre de pila de su pareja.

Fabricado en oro blanco de 18 quilates y cuajado de diamantes, el diseño sobresale por el pronunciado volumen en forma de globo de la letra, el cual contrasta deliberadamente con la delicadeza y finura de la cadena que lo sostiene. Tal como recoge El Debate citando a portales especializados, la pieza original de Bieber alcanza un valor estimado de 25.000 dólares, lo que equivale a unos 22.000 euros. Al tratarse de un encargo exclusivo fuera del catálogo habitual del diseñador —donde creaciones parecidas llegan a superar los 30.000 dólares—, esta joya reafirma el momento especial que atraviesa la pareja con un detalle personalizado al alcance de muy pocos.