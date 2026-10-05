Pepín Liria y Drágana Balde reaparecen en Sevilla ante los rumores de embarazo

A principios del mes de septiembre, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia de que Pepín Liria y la artista canaria Dragana Balde podrían estar esperando el que sería su primer descendiente en común, cuando apenas han transcurrido siete meses desde que iniciaron su romance. Según la información revelada en el programa de televisión El verano se mueve, los protagonistas habrían compartido esta gran alegría con su círculo más íntimo de amistades durante una velada, apuntando a una futura maternidad que consolidaría de manera definitiva su vínculo sentimental.

Los caminos de Liria y la intérprete se cruzaron por vez primera el pasado mes de febrero, coincidiendo en un concierto de la artista madrileña Malú. Quienes los conocen aseguran que la atracción fue inmediata y el flechazo, absoluto. A pesar de las tres décadas de diferencia de edad que los separan, el exmatador de toros no tardó demasiado tiempo en oficializar su nueva historia de amor. De hecho, fue durante la pasada Feria de Abril cuando ambos decidieron dar el paso definitivo y mostrarse públicamente, dejándose ver cogidos de la mano y evidenciando una enorme complicidad ante los medios en los tendidos del coso andaluz.

Este mismo fin de semana, la enamorada pareja ha vuelto a concitar todas las miradas al regresar al mismo escenario taurino en la capital hispalense. Radiantes, sonrientes y aparentemente ajenos a la fuerte presión mediática, han posado frente a los reporteros gráficos. Aunque por el momento han optado por la prudencia y han evitado confirmar de manera oficial la futura llegada de un bebé, la figura de la joven vocalista ha sido objeto de exhaustivo escrutinio. Sin embargo, su atuendo, compuesto por unos pantalones muy ajustados y una blusa oscura, no ha permitido apreciar todavía ningún rastro de presunto embarazo.

Más allá de la dulce espera, el aspecto que más controversia había generado en las últimas semanas era la supuesta reacción de las hijas mayores del diestro, María y Jara, nacidas de sus anteriores relaciones con María José Pardo y Gloria Rivas, respectivamente. Se había especulado intensamente con que las jóvenes habrían recibido la noticia con evidente incredulidad e, incluso, que habrían roto cualquier tipo de contacto con su progenitor.

Frente a estas informaciones, el torero ha querido zanjar la polémica de forma tajante frente a los micrófonos. "Yo no tengo problemas", ha afirmado con total contundencia, subrayando a continuación que atraviesa una etapa de enorme estabilidad emocional. "Todo feliz, contento y sobre todo estando aquí en Sevilla, más feliz todavía", concluyó el diestro, dejando claro que vive un momento inmejorable junto a su pareja.