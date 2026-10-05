Tana Rivera esquiva los rumores de boda con Andrés Roca Rey en Sevilla

La relación sentimental entre Tana Rivera y el diestro peruano Andrés Roca Rey avanza a pasos agigantados. A pesar de que su noviazgo se hizo público hace apenas seis meses, la intensidad con la que viven su romance ha desatado todo tipo de especulaciones en las crónicas de la prensa social. La última y más sonada apunta directamente a un posible paso por el altar en el año 2027.

Las alarmas saltaron tras una anécdota ocurrida el pasado 26 de septiembre durante una cena celebrada en la capital hispalense, cuando un conocido entregó al espada lo que definió en tono de broma como su "primer regalo de boda".

Este comentario inocente corrió como la pólvora, hasta el punto de que el entorno más cercano a la pareja ha tenido que salir al paso de las informaciones. Según ha revelado la revista ¡Hola!, los allegados a la nieta de la duquesa de Alba han desmentido rotundamente cualquier tipo de compromiso formal en este momento de sus vidas. Califican los rumores de manera tajante, asegurando que pensar en un enlace a estas alturas de la relación resulta "absurdo, surrealista e increíble".

Ajena, en la medida de lo posible, a este auténtico vendaval mediático, la pareja ha continuado con su agenda habitual. Este pasado fin de semana se dejaron ver, aunque guardando las formas y sin posar juntos de manera oficial, en la Real Maestranza de Caballería. El motivo no era otro que una corrida de toros benéfica impulsada por el propio matador a favor de la Hermandad de la Estrella y la Asociación Autismo de Sevilla.

Tana Rivera demostró una vez más ser el apoyo incondicional de Roca Rey, acudiendo al coso sevillano para disfrutar del festejo taurino, pero no lo hizo sola. Estuvo acompañada en todo momento por su hermana menor, Carmen, fruto del matrimonio entre Francisco Rivera y Lourdes Montes. A su llegada, la expectación de los medios de comunicación era máxima, buscando la ansiada confirmación o el desmentido oficial por parte de la protagonista de la noticia.

Fiel a la discreción que siempre ha mantenido respecto a su vida privada, Tana prefirió echar balones fuera y no alimentar la controversia. Ante la insistencia de los reporteros, que le preguntaban directamente sobre esa hipotética fecha matrimonial, Tana se mostró visiblemente incómoda, ya que su preocupación principal era proteger a la menor que la acompañaba de la presión de las cámaras y los micrófonos. "Que voy con mi hermana, por favor", acertó a decir, zafándose con educación de la situación. De este modo, evitó pronunciar la palabra definitiva que zanjase el rumor.