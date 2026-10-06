Así es Valentina, la hija menor de Pep Guardiola que acaba de cumplir 18 años

La moda ha propiciado una de las primeras grandes apariciones públicas de Valentina Guardiola. La hija pequeña de Pep Guardiola y Cristina Serra, que alcanzó la mayoría de edad la pasada primavera, se ha dejado ver esta semana en París junto al entrenador en un evento que conecta directamente con una de las grandes aficiones de su familia.

Ambos acudieron al desfile en el que Victoria Beckham presentó su propuesta para la temporada primavera-verano 2027 dentro de la Semana de la Moda de París. Valentina y su padre siguieron la presentación desde la primera fila, en lo que supone la irrupción de la joven, hasta ahora alejada del foco mediático, en una cita de estas características.

Para la ocasión, Valentina escogió el gris como color principal de su vestuario. Llevó un jersey de punto de canalé, ajustado y con cuello alto, acompañado de una falda larga de corte asimétrico. Introdujo el contraste con unos zapatos blancos de tacón y punta afilada y un clutch burdeos. Su padre también vistió de gris durante el desfile.

Las imágenes de la cita parisina han puesto además de manifiesto el parecido de Valentina con María Guardiola. Los rasgos que comparten las dos hermanas han provocado incluso que algunos medios hayan identificado erróneamente a la menor como la hija mayor del entrenador.

Una familia vinculada a la moda

El interés por este sector no resulta extraño dentro de la familia. Cristina Serra comparte con su hermana Judith la dirección de Serra Claret, el negocio de moda que gestiona su familia en Barcelona.

María Guardiola también ha desarrollado su interés por este ámbito. Estudió en Londres disciplinas relacionadas con la moda y posteriormente ha trabajado para firmas como Victoria Beckham y Helmut Lang. La hija mayor de Pep Guardiola y Cristina Serra cuenta, además, con una importante presencia en las redes sociales, donde muestra tanto sus estilismos como momentos de su vida cotidiana.

Valentina, por el contrario, había permanecido hasta ahora en un plano mucho más discreto. Su aparición en París se produce unos meses después de cumplir 18 años y en un momento de cambios en el ámbito familiar tras la separación de sus padres.

Pep Guardiola y Cristina Serra pusieron fin a una relación de más de tres décadas. La noticia trascendió en enero de 2025, aunque la decisión había sido tomada un mes antes. Durante sus años juntos tuvieron tres hijos: María, Marius y Valentina.

La pareja había contraído matrimonio en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Matadepera, en Barcelona. Su relación se caracterizó durante años por mantenerse lejos de una exposición pública constante.

La explicación de Guardiola sobre su divorcio

Tiempo después, el entrenador se refirió a los motivos de la ruptura en el documental A Beautiful Obsession. La producción recuperó el momento en el que Guardiola explicó a los jugadores del Manchester City la situación que atravesaba su matrimonio.

"Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer. ¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones", contó.

Ahora, tras haber mantenido hasta el momento un perfil bajo, Valentina ha ganado protagonismo con su presencia junto a su padre en uno de los grandes escaparates internacionales de la moda.