Belén Esteban ajusta cuentas en su vuelta a Mediaset: "Estoy un poco nerviosa"

Llegó el día esperado por muchos de sus seguidores. Después de una intensa semana en la que se ha convertido en la absoluta protagonista de la crónica rosa, Belén Esteban se sienta en el plató de ¡De Viernes! con una entrevista que promete generar una enorme expectación. Se trata de su regreso a Mediaset varios años después del final de Sálvame.

La colaboradora de televisión no solo tendrá que enfrentarse a las declaraciones de Julia Janeiro, quien ha confirmado que Jesulín de Ubrique le va a interponer una demanda tras asegurar que solo ha contado mentiras. También deberá dar respuesta a los duros ataques de Rosa Benito, Chayo Mohedano y Amador Mohedano. Estos últimos la han llegado a tachar de "mala persona", mientras que Rosa ha ido un paso más allá al afirmar que le da "náuseas" pensar en ella.

Por otro lado, Víctor Janeiro la ha acusado de llevar dos décadas lucrándose a costa de hablar de su hermano, lamentando que por esta interminable guerra mediática se han perdido muchos momentos irrepetibles de su sobrina. A estas críticas se suma Laly Bazán, quien ha revelado que su hermana Carmen Bazán lo está pasando francamente mal por culpa de lo que califica como una "bocachanclas", asegurando que toda la familia está harta de la situación. Además, Esteban se verá las caras en directo con Terelu Campos, tras el fin de su amistad por las declaraciones que hizo sobre Alejandra Rubio.

Horas antes de su esperada reaparición, Belén se ha sincerado ante las cámaras de la agencia Europa Press y ha confesado sus inquietudes: "Hoy es el día. Estoy un poco... A ver, no voy a mentir, estoy un poco nerviosa". Ha reconocido que el hecho de volver a las instalaciones de la cadena tras tanto tiempo le impone respeto: "Llevo cuatro años sin entrar en Mediaset y he estado muchos años allí. Entrar y ver todo, pues creas que no, no me ayuda para tranquilizarme".

Dispuesta a ajustar cuentas, ha reconocido que no tiene claro cómo reaccionará al tener de nuevo frente a frente a Terelu Campos, a pesar de que muchos opinan que le pedirá perdón públicamente. "Esta noche lo veréis. No puedo adelantar una cosa que no sé ni cómo va a ser", ha admitido. Sobre Laly Bazán, quien insinuó que se gastaría el dinero en el bingo, ha preferido evitar un enfrentamiento directo debido a su edad: "¿Pero a qué bingo iba? ¿Al Bosque y Ubrique que no hay? No quiero responder a esta señora que tiene 85 años".

Respecto a la acusación de que frecuentaba demasiado los bares durante su embarazo, se ha mostrado tajante asegurando que en aquel entonces solo había un bar en la localidad y que todo es una invención. Finalmente, ha preferido reservar su respuesta al resto de la familia Janeiro y Mohedano para la emisión del programa: "Yo voy a contar mi historia. Quiero dar las gracias a la gente que siempre ha estado conmigo, porque cuando tú cuentas una historia y la gente la sigue recordando es por algo", ha zanjado.